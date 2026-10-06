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Новости по тегу #Белорусская литература

Прививают ценности с помощью книг – белорусская поэтесса рассказала, как создавался проект «Растем читая»
06 октября 2026 09:04

Прививают ценности с помощью книг – белорусская поэтесса рассказала, как создавался проект «Растем читая»

Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина
04 июля 2026 12:56

Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина

Путь к бестселлеру! Форум молодых литераторов Беларуси стартовал в Минске
03 июня 2026 11:28

Путь к бестселлеру! Форум молодых литераторов Беларуси стартовал в Минске

Белорусский писатель Наум Гальперович рассказал о своей новой книге «Чырвоны мост»
29 сентября 2025 08:25

Белорусский писатель Наум Гальперович рассказал о своей новой книге «Чырвоны мост»

Может ли книга на белорусском стать популярной? В книжных трендах разбирались эксперты
08 сентября 2025 19:38

Может ли книга на белорусском стать популярной? В книжных трендах разбирались эксперты

Может ли современный автор заработать деньги? Рассказали в Союзе писателей
08 сентября 2025 17:17

Может ли современный автор заработать деньги? Рассказали в Союзе писателей

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя
08 сентября 2025 16:56

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя

Кто продолжает традиции белорусских классиков и популярна ли литература на «роднай мове»? Анонс «По существу»
08 сентября 2025 08:54

Кто продолжает традиции белорусских классиков и популярна ли литература на «роднай мове»? Анонс «По существу»

Библиотеки Беларуси проведут ежегодную культурно-просветительскую акцию «Библионочь»
24 апреля 2025 08:06

Библиотеки Беларуси проведут ежегодную культурно-просветительскую акцию «Библионочь»

Здесь возродили жизнь Якуба Коласа точь-в-точь! Побывали на малой родине поэта
01 апреля 2025 13:32

Здесь возродили жизнь Якуба Коласа точь-в-точь! Побывали на малой родине поэта

Программа по белорусской литературе идёт в ногу со временем – какие книги популярны у подростков?
26 июля 2024 19:01

Программа по белорусской литературе идёт в ногу со временем – какие книги популярны у подростков?

По следам Максима Богдановича – посмотрели, где любил отдохнуть известный земляк
28 мая 2024 07:47

По следам Максима Богдановича – посмотрели, где любил отдохнуть известный земляк