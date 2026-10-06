Новости по тегу #Белорусская литература

Стихи и дети – это поэзия, в этом убеждена наша гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – поэтесса, многодетная мама Антонина Стасевич.
Живописный макет деревни Высокий Борок – мост в детство поэта. Он воспевал красоту малой родины. Его лирические строчки согревают, как лучи солнца.
Более 40 амбициозных писателей привезли в Минск свои рукописи и свежие идеи.
«Галоўны герой гэтай кнігі, калі можна так гаварыць, – гэта Полацк», – рассказал заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.
Сколько часов выделяют на белорусскую литературу в школах? Как сделать популярной книгу на роднай мове? И растет ли спрос на работы отечественных писателей? О вкусах одной из самых читающих стран в мире поговорили в ток-шоу «По существу».
«Можна, але не шмат. І не кожнаму, не ўсім».
«Есть сегодня интерес к этой литературе, его продают. Если бы не печатали в 10 тысяч экземпляров, его бы не продавали, то есть он не был бы востребован».
Не пропустите «По существу» 8 сентября. Начало в 18:30 на СТВ.
Уже 25 апреля учреждения распахнут свои двери для любителей литературы.
Когда открывали музей, родственники принесли много ценных вещей. Им уже больше века.
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