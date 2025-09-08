Юные белорусские футболисты провели товарищеские матчи против сверстников из России

Юношеская сборная, составленная из исполнителей до 17 лет, потерпела крупное поражение – 2:6. Уже в первом тайме оппоненты обеспечили себе комфортное преимущество и сумели его приумножить во втором. В составе «белокрылых» отличились Данила Леоненко и Александр Веретенников. До старта квалификации чемпионата Европы остается месяц, и работать есть над чем.

Александр Бразевич, главный тренер сборной Беларуси (U-17) по футболу:

Если начнем искать причину, это путь в никуда. Нам нужно две недели в клубах своих поработать хорошенько до сбора. На сборе тоже ждет тяжелый труд. У нас не очень много времени. Мы должны пытаться работать на таких же скоростях, как и предлагают нам сильные команды. Тогда мы можем прибавить, развиваться и на что-то рассчитывать. Конечно, неприятно крупно проигрывать, но уверен абсолютно, что через месяц мы будем другой командой.

Подготовку к первому отборочному раунду Евро продолжают и парни до 19 лет. Подопечные Сергея Сосновского сыграли вничью с россиянами. Напомним, в первом спарринге белорусы крупно уступили, но сегодня навязали равную борьбу. На 22-й минуте Кирилл Апанасевич вывел отечественную команду вперед. Однако на старте второго тайма Артем Змеев восстановил паритет. Больше цифры не менялись – 1:1.

Сергей Сосновский, главный тренер сборной Беларуси (U-19) по футболу:

Мы заслуживали большего, потому что количество моментов. Если будем реализовывать то, что у нас есть, мы можем обыграть любую команду. В первом тайме количество моментов позволяло, но, к сожалению, всего лишь был один забитый гол. Соперник, конечно, мастеровитый и воспользовался своим шансом, вскрыл фланг, прострелили, поэтому ничья. До последнего мы сохраняли шанс, и соперник тоже. Поэтому игра была интересной, достойных друг другу соперников.