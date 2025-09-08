«Дружба народов Северного Кавказа». Результаты шестого этапа велогонки

Белорусы не попали на пьедестал по итогам шестого этапа многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

8 сентября спортсмены преодолели маршрут протяженностью более 134 километров по холмистым дорогам и горным перевалам. Это один из самых сложных участков. Победу праздновал представитель Тюменской области Максим Мишанков. К сожалению, белорусы не попали на пьедестал.

Всего гонщикам предстоит проехать 1 тысячу 945 километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября. Напомним, за награды ведут борьбу велосипедисты из четырех стран.