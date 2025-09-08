Белорусские учёные и врачи разработали новый метод лечения отита

От желания помочь детям до создания инновационной разработки. О том, как работала команда врачей и ученых, узнавала Валерия Карачун.

Белорусские врачи освоили новую методику лечения хронического гнойного отита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способ предназначен для детей с врожденной расщелиной неба. Проектом совместно занимались коллективы механико-математического факультета БГУ и РНПЦ оториноларингологии.

Согласно статистике, к трем годам фактически каждый ребенок сталкивается с отитом. Особенно остро такое заболевание переносят дети с врожденной расщелиной неба. Решить проблему можно только хирургическим путем. Чтобы облегчить планирование и проведение операции по воссозданию разрушенных элементов, команда ученых разработала компьютерную модель среднего уха.

Сергей Босяков, декан механико-математического факультета Белорусского государственного университета:

Мы совместно с нашими коллегами из РНПЦ оториноларингологии разработали трехмерную параметризованную компьютерную модель, комплексную модель, которая включает в себя и евстахиеву трубу, которая включает в себя сосцевидный отросток, барабанную полость с полностью всей колебательной системой среднего уха.

На протяжении 2 лет команда ученых и врачей занималась проектом. Это совместный труд разных специалистов. Собирали базу с данными, как здоровых детей, так и тех, у кого есть патологии. Изучали литературные источники и практический опыт. А впоследствии выстроили геометрическую модель. С ее помощью врачи могут точно воссоздать разрушенный элемент среднего уха и подготовить протез.