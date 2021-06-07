Может ли Беларусь выдать Романа Протасевича ЛНР? Вот что думают эксперты

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Он себе не только душу, он и судьбу себе хочет облегчить. Потому что говорить только о том, что он искренне раскаялся, и там нет страха (расстреляют, выдадут в ЛНР, ДНР) и так далее… Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Он же боялся, что его чуть ли не расстреляют. Алена Сырова, СТВ:

Он не боится?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Он не боится, нет. Алена Сырова:

Почему? Инга Сечко:

В те моменты, когда он говорит о смертной казни, у него нет никакого напряжения на лице, у него нет эмоций страха. Это абсолютно точно вам подтвердит любой профайлер.

Алексей Дзермант, политолог:

Но выяснить этот эпизод его биографии необходимо, потому что сейчас приходят сведения, что он, возможно, принимал участие в боевых действиях. Это серьезная статья. Кирилл Казаков:

Говорят, что он пошел на разговор с Маратом Марковым и на общение со следствием именно потому, что испугался, что его выдадут в ЛНР. Это возможно? Юрий Караев:

Что, мы это будем отрицать – что он испугался? Кирилл Казаков:

Нет, вопросов нет, он воевал, это тоже в публичном пространстве. У нас же нет процедур, которые могут выдать Луганской Народной Республике Протасевича. Просто нет.

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Он гражданин Республики Беларусь, и если он действительно воевал в ЛНР, то здесь его можно привлечь по статье 133-й Уголовного кодекса за наемничество, а именно: участие в боевых действиях на территории другого государства.

Алена Сырова:

Но это уже другая санкция? Виктор Чайчиц:

Безусловно. Но говорить о том, что его наша страна выдаст, из той информации, которой я располагаю, я думаю, что так нельзя говорить. Юрий Караев:

Уважающая себя страна вообще своих граждан не выдает. Алена Сырова:

Но он же сам в интервью говорил, что рассчитывает на Президента, на то, что Александр Лукашенко не выдаст его. Кирилл Казаков:

Он нарушил законы Беларуси, он должен, наверное, сидеть в Беларуси. Виктор Чайчиц:

Совершенно верно. По законам Беларуси гражданин Республики Беларусь может нести ответственность, если он участвовал в боевых действиях на территории другой страны. Возможно, этот вопрос тоже будет предметом рассмотрения.