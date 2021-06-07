Может ли Беларусь выдать Романа Протасевича ЛНР? Вот что думают эксперты
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Он себе не только душу, он и судьбу себе хочет облегчить. Потому что говорить только о том, что он искренне раскаялся, и там нет страха (расстреляют, выдадут в ЛНР, ДНР) и так далее…
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Он же боялся, что его чуть ли не расстреляют.
Алена Сырова, СТВ:
Он не боится?
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Он не боится, нет.
Алена Сырова:
Почему?
Инга Сечко:
В те моменты, когда он говорит о смертной казни, у него нет никакого напряжения на лице, у него нет эмоций страха. Это абсолютно точно вам подтвердит любой профайлер.
Алексей Дзермант, политолог:
Но выяснить этот эпизод его биографии необходимо, потому что сейчас приходят сведения, что он, возможно, принимал участие в боевых действиях. Это серьезная статья.
Кирилл Казаков:
Говорят, что он пошел на разговор с Маратом Марковым и на общение со следствием именно потому, что испугался, что его выдадут в ЛНР. Это возможно?
Юрий Караев:
Что, мы это будем отрицать – что он испугался?
Кирилл Казаков:
Нет, вопросов нет, он воевал, это тоже в публичном пространстве. У нас же нет процедур, которые могут выдать Луганской Народной Республике Протасевича. Просто нет.
Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Он гражданин Республики Беларусь, и если он действительно воевал в ЛНР, то здесь его можно привлечь по статье 133-й Уголовного кодекса за наемничество, а именно: участие в боевых действиях на территории другого государства.
Алена Сырова:
Но это уже другая санкция?
Виктор Чайчиц:
Безусловно. Но говорить о том, что его наша страна выдаст, из той информации, которой я располагаю, я думаю, что так нельзя говорить.
Юрий Караев:
Уважающая себя страна вообще своих граждан не выдает.
Алена Сырова:
Но он же сам в интервью говорил, что рассчитывает на Президента, на то, что Александр Лукашенко не выдаст его.
Кирилл Казаков:
Он нарушил законы Беларуси, он должен, наверное, сидеть в Беларуси.
Виктор Чайчиц:
Совершенно верно. По законам Беларуси гражданин Республики Беларусь может нести ответственность, если он участвовал в боевых действиях на территории другой страны. Возможно, этот вопрос тоже будет предметом рассмотрения.
Илья Бегун, аналитик:
Я еще могу привнести ясность, почему он дает показания (не сказать, что с удовольствием, но без особой ломки самого себя изнутри). Давайте посмотрим, кто у него был в окружении. В Польше эти изнеженные дети, которые снимают какие-то ролики, в которых ни одного факта.
Кирилл Казаков:
Он тщеславно обижен на Путило за то, что тот получил премию, а он не получил премию.
Илья Бегун:
В Литве когда он находился, были, опять же, различные урбанисты, блогеры и все прочее. Он среди них был единственный, кто вообще хоть в руки брал что-то, что может травму нанести кому-то другому. Для него они все – просто неженки, которые на нем пытались выехать.
Кирилл Казаков:
При этом его отодвинули, а он считал, что он боец, сфотографировался с ружьем.
Алена Сырова:
Подождите, но они же хотели мирную революцию, о каком оружии вы говорите?
Юрий Караев:
Это же они для нас мирную революцию пропагандировали. Сами-то они прекрасно понимают, что миром они просто не смогли бы победить. Они прекрасно знали, что «мирная» – это задурманить еще какую-то часть населения, все эти белые одежды и снять тапочки.
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