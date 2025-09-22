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Большой хоккей вернулся в Минск! «Динамо» проводит первую домашнюю игру в КХЛ

22 сентября 2025 18:12
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В эти минуты «зубры» принимают казахстанский «Барыс». Организаторы сегодняшнего мероприятия действительно удивили всех присутствующих. Они буквально в смысле слова отправили 15 тысяч зрителей в космос, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большой хоккей вернулся в Минск! «Динамо» проводит первую домашнюю игру в КХЛ-2

Шоу буквально переплелось с белорусской культурной традицией. Здесь все наше наследие и все то, что у нас ценно. Когда команды выходили, 15-тысячный зал встал и приветствовал каждого хором по именам. Шоу перед матчем – это уже бренд. Публика получила огромный энергетический заряд и готова делиться со своей любимой командой.

Подробнее в видео.

Большой хоккей вернулся в Минск! «Динамо» проводит первую домашнюю игру в КХЛ-4

Будем надеяться, что минское «Динамо» в этом сезоне не только повторит прошлогодний успех, но и выйдет на новый уровень, который так ждут болельщики.

# Хоккей

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