Большой хоккей вернулся в Минск! «Динамо» проводит первую домашнюю игру в КХЛ

В эти минуты «зубры» принимают казахстанский «Барыс». Организаторы сегодняшнего мероприятия действительно удивили всех присутствующих. Они буквально в смысле слова отправили 15 тысяч зрителей в космос, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шоу буквально переплелось с белорусской культурной традицией. Здесь все наше наследие и все то, что у нас ценно. Когда команды выходили, 15-тысячный зал встал и приветствовал каждого хором по именам. Шоу перед матчем – это уже бренд. Публика получила огромный энергетический заряд и готова делиться со своей любимой командой. Подробнее в видео.