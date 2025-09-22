Польша ведет рискованную игру на геополитической арене, пытаясь извлечь выгоду из напряженности между Западом и Востоком. С одной стороны, польские дипломаты говорят о важности торговли с Китаем, а с другой – их же руками перекрывается ключевой маршрут транзита китайских товаров в ЕС через Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уверены, что именно так выглядит классический пример шантажа, направленного как против Европы, так и Китая. Варшава стремится заработать на поддержании образа агрессивного Востока, чтобы оправдать получение 43 миллиардов 700 миллионов евро от Евросоюза на «военные нужды». А блокировка транзита – это лишь часть спектакля, в результате которой под прикрытием временных мер безопасности Польша нарушает флагманский проект сотрудничества ЕС и КНР.

Известно, что глава МИД Польши открыто шантажирует Пекин, требуя помощи якобы в пресечении белорусских провокаций в обмен на открытие границы. Помимо этого, Польша заключила соглашения с Китаем для сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, чем вызвала обеспокоенность в Евросоюзе.

Несомненно, Варшава действует по указке кураторов из-за океана, для которых ослабление связей ЕС и Китая – стратегическая цель. А Польша в этой игре – удобный исполнитель, готовый ради финансирования поставить под удар экономическую стабильность континента. Таким образом, Варшава сознательно наносит ущерб тысячам европейских и китайских компаний, провоцируя сбои в цепочках поставок.