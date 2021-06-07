Роман Протасевич – журналист? Ответил председатель БСЖ

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Андрей, Протасевич – журналист?

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Нет, Протасевич не журналист, я в этом убежден. Мы взяли всю его деятельность – от службы в батальоне «Азов», который признан неонацистским Конгрессом США и в Российской Федерации. Для меня это достаточно. Два крупнейший государств мира, самых мощных в политике. Плюс буллинг, троллинг, травля – все это запрещено этическим стандартом. Не нашим, не белорусским – международным. Международной Федерацией журналистов. На этом основании он не может являться и считаться журналистом. Могу рассказать, Юрий Хаджимуратович, мы же с вами на самом деле помогали журналистам. Я к вам приходил дважды после трех дней беспорядков и уговаривал вас, убеждал, что нужно выпустить всех журналистов, которые были задержаны в ходе беспорядков. И это было сделано. Мало того, Юрий Хаджимуратович – это когда говорят о том, что мы не защищаем журналистов – выпустил всех под честное слово. Даже тех, кто нарушал закон из наших коллег, кто работал здесь без аккредитации, кто являлся, по сути, организатором медийным. Кирилл Казаков

Не журналистом, а активистом.

Андрей Кривошеев:

Но это был эксклюзивный случай, когда действительно нужно было выпускать. Дальше по суду. По белорусскому и международному закону разбираемся. Кирилл Казаков:

Это было время неординарных поступков и неординарных решений. Юрий Хаджимуратович, это же время такое было, да? Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Да. И хотелось, чтобы все было по-человечески. Ну ладно, вы – журналисты, вы освещаете. Но мы же видим, где и на чью мельницу они льют воду. На мельницу империализма. И вот такое освещение, когда они смотрят, как милиционер действует, по их мнению, неправомерно или жестоко, или жестко. Кирилл Казаков:

А сами могут так действовать.