Роман Протасевич – журналист? Ответил председатель БСЖ
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Андрей, Протасевич – журналист?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Нет, Протасевич не журналист, я в этом убежден. Мы взяли всю его деятельность – от службы в батальоне «Азов», который признан неонацистским Конгрессом США и в Российской Федерации. Для меня это достаточно. Два крупнейший государств мира, самых мощных в политике. Плюс буллинг, троллинг, травля – все это запрещено этическим стандартом. Не нашим, не белорусским – международным. Международной Федерацией журналистов. На этом основании он не может являться и считаться журналистом.
Могу рассказать, Юрий Хаджимуратович, мы же с вами на самом деле помогали журналистам. Я к вам приходил дважды после трех дней беспорядков и уговаривал вас, убеждал, что нужно выпустить всех журналистов, которые были задержаны в ходе беспорядков. И это было сделано. Мало того, Юрий Хаджимуратович – это когда говорят о том, что мы не защищаем журналистов – выпустил всех под честное слово. Даже тех, кто нарушал закон из наших коллег, кто работал здесь без аккредитации, кто являлся, по сути, организатором медийным.
Кирилл Казаков
Не журналистом, а активистом.
Андрей Кривошеев:
Но это был эксклюзивный случай, когда действительно нужно было выпускать. Дальше по суду. По белорусскому и международному закону разбираемся.
Кирилл Казаков:
Это было время неординарных поступков и неординарных решений. Юрий Хаджимуратович, это же время такое было, да?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Да. И хотелось, чтобы все было по-человечески. Ну ладно, вы – журналисты, вы освещаете. Но мы же видим, где и на чью мельницу они льют воду. На мельницу империализма. И вот такое освещение, когда они смотрят, как милиционер действует, по их мнению, неправомерно или жестоко, или жестко.
Кирилл Казаков:
А сами могут так действовать.
Юрий Караев:
А сами могут так действовать, и они никогда не покажут тот момент, где милиционера повалили, ударили и избивают – никогда. Потому что прекрасно понимают, что любой цивилизованный человек, который даже очень хочет, чтобы сменилось руководство в нашей стране, как они говорят, режим, в подсознании понимает, что при другом, следующем режиме джин выпущен из бутылки. Уже есть прецедент нападения на милиционера, на полицейского. Почему происходят цветные революции в других странах так легко? Потому что один раз преданная милиция, полиция уже не будет так рьяно защищать общественный порядок. Они уже сто раз подумают.
Кирилл Казаков:
Президент, появившись с автоматом на улице перед ОМОНом...
Юрий Караев:
Показал всем, что он с нами до конца, и он не даст никому нас в информационную и прочую обиду. Не даст никому нас преследовать, не будет к этому равнодушным. Поэтому все бойцы, все сотрудники действовали как положено, не боясь, не обращая внимания на ссадины, ушибы и моральное и прочее психологическое давление. Потому что главнокомандующий вместе с нами.
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