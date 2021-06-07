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«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича

07 июня 2021 18:57
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Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.

«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.

Алена Сырова, СТВ:
В интервью, хоть в одном моменте, вы увидели, где бы Роман лгал?

«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича-1

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Да, ложь там была, естественно. Для этого нужно было бы показать кадры, проанализировать и показать те моменты, те знаки, сигналы языка тела, которые подтверждают.

Алена Сырова:
Я думаю, что все это интервью, наверное, уже выучили наизусть. Может быть просто напомните?

«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича-4

Инга Сечко:
Во-первых, руки. Там, где руки открыты, это искренность и правда. Человек всегда сопровождает ритмичными жестами свою правдивую речь. Как только руки прячутся, складываются, начинают контролировать себя – это уже контроль речи. Человек контролирует речь, когда он лжет и боится сказать лишнего. Такие моменты были.

«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича-7

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мое личное мнение – он немножко недоговаривал, когда были вопросы по поводу его участия в боевых действиях на востоке Украины.

Инга Сечко:
Да, здесь он напрягался, у него напрягались губы.

Кирилл Казаков:
Вот это, мне кажется, была самая яркая история, когда он недоговаривал.

«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича-10

Инга Сечко:
Был еще момент напряжения, когда он говорил о своих так называемых соратниках, которые его кинули. Очень сильное напряжение на лице. Нужно смотреть на губы Романа, они очень много говорят. Вообще, губы – область чувств человека. Если вы хотите понять, о чем человек думает, смотрите на его глаза, брови и лоб, а если хотите понять, что он чувствует, смотрите на его губы.

«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича-13

Алена Сырова:
Все смотрели в это время на запястья и говорили о том, что там наручники были.

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# Интервью # общество # Инга Сечко # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Роман Протасевич # Фотофакт

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