«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.
Алена Сырова, СТВ:
В интервью, хоть в одном моменте, вы увидели, где бы Роман лгал?
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Да, ложь там была, естественно. Для этого нужно было бы показать кадры, проанализировать и показать те моменты, те знаки, сигналы языка тела, которые подтверждают.
Алена Сырова:
Я думаю, что все это интервью, наверное, уже выучили наизусть. Может быть просто напомните?
Инга Сечко:
Во-первых, руки. Там, где руки открыты, это искренность и правда. Человек всегда сопровождает ритмичными жестами свою правдивую речь. Как только руки прячутся, складываются, начинают контролировать себя – это уже контроль речи. Человек контролирует речь, когда он лжет и боится сказать лишнего. Такие моменты были.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мое личное мнение – он немножко недоговаривал, когда были вопросы по поводу его участия в боевых действиях на востоке Украины.
Инга Сечко:
Да, здесь он напрягался, у него напрягались губы.
Кирилл Казаков:
Вот это, мне кажется, была самая яркая история, когда он недоговаривал.
Инга Сечко:
Был еще момент напряжения, когда он говорил о своих так называемых соратниках, которые его кинули. Очень сильное напряжение на лице. Нужно смотреть на губы Романа, они очень много говорят. Вообще, губы – область чувств человека. Если вы хотите понять, о чем человек думает, смотрите на его глаза, брови и лоб, а если хотите понять, что он чувствует, смотрите на его губы.