«Ложь там была, естественно». Профайлер о том, насколько правдивым было интервью Протасевича

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь. Алена Сырова, СТВ:

В интервью, хоть в одном моменте, вы увидели, где бы Роман лгал?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Да, ложь там была, естественно. Для этого нужно было бы показать кадры, проанализировать и показать те моменты, те знаки, сигналы языка тела, которые подтверждают. Алена Сырова:

Я думаю, что все это интервью, наверное, уже выучили наизусть. Может быть просто напомните?

Инга Сечко:

Во-первых, руки. Там, где руки открыты, это искренность и правда. Человек всегда сопровождает ритмичными жестами свою правдивую речь. Как только руки прячутся, складываются, начинают контролировать себя – это уже контроль речи. Человек контролирует речь, когда он лжет и боится сказать лишнего. Такие моменты были.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мое личное мнение – он немножко недоговаривал, когда были вопросы по поводу его участия в боевых действиях на востоке Украины. Инга Сечко:

Да, здесь он напрягался, у него напрягались губы. Кирилл Казаков:

Вот это, мне кажется, была самая яркая история, когда он недоговаривал.