«Воедино собраться и наладить жизнь». Белорусы рассказывают, что для них значит День народного единства
Новости Беларуси. В белорусском календаре новый государственный праздник. 17 сентября отныне станет Днем народного единства. Указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, такая инициатива прозвучала на VI Всебелорусском народном собрании. Дату жители страны определяли самостоятельно: интернет-голосование проходило на сайте форума и предполагало два варианта.
Днем народного единства белорусы выбрали 17 сентября. В этот день в 1939 году началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Почти 20 лет территория страны была разделена границей. Белорусский народ, наконец, смог преодолеть преграду Рижского договора и воссоединиться.
Теперь этот важный для исторической справедливости день займет заслуженное место в календаре государственных праздников.
Это здорово, когда есть единение, когда есть единство. Смысл этого слова понятен.
Этот праздник очень важен и нужен, чтобы объединить. Тем более что этот год, 2021-й – это Год народного единства. Люди разных формаций, взглядов должны как-то объединиться и работать на благо нашей страны.
Мы должны ощущать себя единым народом. Мы должны сохранить то, что мы имеем – наши традиции, нашу культуру, нашу историческую память. И передать ее будущим потомкам.
В связи с последними событиями в Беларуси этот праздник очень важен для каждого из нас. Он должен показать на то, как мы должны сплотиться, что должны проходить через все трудности вместе. Я думаю, что это очень актуально.
Конечно, надо, чтобы все были. Воедино собраться и наладить жизнь как следует. Это мнение многих.
Существует определенный раскол в обществе. Единство надо какое-то, какие-то объединяющие факторы нужны обязательно.
Дружба должна победить, и день выбран прекрасный.
И хотя выходным этот день не будет, праздник, несомненно, должен стать важной датой в жизни общества. Все, что объединяет белорусов – люди, традиции и события – теперь можно увидеть на страницах нового интернет-ресурса. 7 июня работу начал портал, посвященный Году народного единства. Красочные моменты, интересные истории, фото и видео из разных уголков Беларуси собраны на сайте godedinstva.by.