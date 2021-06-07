«Воедино собраться и наладить жизнь». Белорусы рассказывают, что для них значит День народного единства

Новости Беларуси. В белорусском календаре новый государственный праздник. 17 сентября отныне станет Днем народного единства. Указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, такая инициатива прозвучала на VI Всебелорусском народном собрании. Дату жители страны определяли самостоятельно: интернет-голосование проходило на сайте форума и предполагало два варианта.

Днем народного единства белорусы выбрали 17 сентября. В этот день в 1939 году началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Почти 20 лет территория страны была разделена границей. Белорусский народ, наконец, смог преодолеть преграду Рижского договора и воссоединиться.

Теперь этот важный для исторической справедливости день займет заслуженное место в календаре государственных праздников.

Это здорово, когда есть единение, когда есть единство. Смысл этого слова понятен.

Этот праздник очень важен и нужен, чтобы объединить. Тем более что этот год, 2021-й – это Год народного единства. Люди разных формаций, взглядов должны как-то объединиться и работать на благо нашей страны.

Мы должны ощущать себя единым народом. Мы должны сохранить то, что мы имеем – наши традиции, нашу культуру, нашу историческую память. И передать ее будущим потомкам.

В связи с последними событиями в Беларуси этот праздник очень важен для каждого из нас. Он должен показать на то, как мы должны сплотиться, что должны проходить через все трудности вместе. Я думаю, что это очень актуально.

Конечно, надо, чтобы все были. Воедино собраться и наладить жизнь как следует. Это мнение многих.

Существует определенный раскол в обществе. Единство надо какое-то, какие-то объединяющие факторы нужны обязательно.

Дружба должна победить, и день выбран прекрасный.