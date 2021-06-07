Нарушает ли интервью Романа Протасевича закон? Отвечает председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов

Кирилл Казаков: Мы знаем только то, что было в публичном медиапространстве. Благодаря этой информации наши европейские коллеги очень часто сейчас заявляют, что это интервью было дано под пытками, чуть ли не Президент лично участвовал в этих пытках, именно такой опрос был проведен на радио «Эхо Москвы». Но с точки зрения юриспруденции, даже смотря именно на медиакартинку?

Виктор Чайчиц:

В своем интервью Роман сказал, что он пошел на сотрудничество со следствием и добровольно обо всем рассказывал. Но мы как юристы должны понимать, что признание – это только один из видов доказательств. Признание должно сочетаться с другими доказательствами, о которых сказал Юрий Хаджимуратович, что очень многое было неизвестно правоохранительным органам. И вот если это признание будет сочетаться с другими доказательствами, то, конечно же, это будет подтверждать искреннее намерение Протасевича, что он все эти сведения добровольно сообщает. Но я лично не увидел каких-то отклонений в его поведении, что он говорит неправду. На мой взгляд, он действительно захотел облегчить себе душу, рассказать о том, что он делал. И, на мой взгляд, следует ему поверить, что как бывает любовь с первого взгляда, так и здесь человек наконец-то понял, что он натворил. Потому что, к великому сожалению, очень многие эти молодые люди не ведали, что творят, они просто-напросто играли. И только позже, когда эта игра стала приносить огромный ущерб для страны, для людей, когда эта игра заканчивалась жертвами, тогда, на мой взгляд, большинство из этих протестующих реально оценили эту ситуацию.

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