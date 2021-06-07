«У отца в этой ситуации должны быть какие эмоции?» Психолог об интервью Дмитрия Протасевича
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича
Алена Сырова, СТВ:
Сейчас мы видим Романа, который плачет, проявляет эмоции. Раскаивается, наверное.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Я читаю очень много отзывов в Telegram-каналах у Соловьева, у наших «Желтых слив» и не в наших Telegram-каналах. Там мнений очень много. Кто-то говорит: да не верьте этим крокодиловым слезам – это от того, чтобы выторговать себе как можно меньшее наказание.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Позвольте профайлеру все же сказать. Есть важный момент – Протасевич осознает неотвратимость наказания, и его негативные эмоции связаны именно с этим. Наконец он осознал, что это не игра, и вот здесь он ведет себя как серьезный человек. Наверное, он готов сотрудничать со следствием.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Испугался?
Инга Сечко:
Он испугался за свою судьбу, это естественно, но есть интересный момент. Когда я смотрела интервью с его отцом, если это можно назвать интервью, где отец говорит, что его мальчика пытают, издеваются, избивают.
Кирилл Казаков:
Я его знаю слишком хорошо, чтобы быть уверенным в том, что его просто запугали.
Инга Сечко:
У отца в этой ситуации должны быть какие эмоции? Я как профайлер анализирую только эмоции. У отца должно быть горе на лице или хотя бы печаль за своего ребенка, страх за его судьбу и его здоровье. Этих эмоций не было, можно посмотреть, их нет. Там даже есть легкая радость, потому что человек получил возможность заработать деньги на своем сыне. Он за его судьбу не переживает.
Илья Бегун, аналитик:
Что вы хотите от человека, который выгнал подростка из дома и потом появился в его жизни летом прошлого года.
Инга Сечко:
Я не знала эту историю. У меня возникло ощущение, что этот отец просто рад славе, которая вдруг на него свалилась благодаря сыну.
Юрий Караев:
А вы читали, как этот сын сначала отца троллил, когда был подростком, как он называл его «воякой», «лукашистом» и так далее?