«У отца в этой ситуации должны быть какие эмоции?» Психолог об интервью Дмитрия Протасевича

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я читаю очень много отзывов в Telegram-каналах у Соловьева, у наших «Желтых слив» и не в наших Telegram-каналах. Там мнений очень много. Кто-то говорит: да не верьте этим крокодиловым слезам – это от того, чтобы выторговать себе как можно меньшее наказание. Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Позвольте профайлеру все же сказать. Есть важный момент – Протасевич осознает неотвратимость наказания, и его негативные эмоции связаны именно с этим. Наконец он осознал, что это не игра, и вот здесь он ведет себя как серьезный человек. Наверное, он готов сотрудничать со следствием. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Испугался?

Инга Сечко:

Он испугался за свою судьбу, это естественно, но есть интересный момент. Когда я смотрела интервью с его отцом, если это можно назвать интервью, где отец говорит, что его мальчика пытают, издеваются, избивают. Кирилл Казаков:

Я его знаю слишком хорошо, чтобы быть уверенным в том, что его просто запугали.