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«Динамо-Минск» одержало победу в первом матче домашней серии КХЛ

22 сентября 2025 19:51
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«Динамо» одержало победу в первом матче дебютной домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-спорт». Наши парни принимали «Барыс» из Казахстана. Поединку предшествовало яркое предматчевое шоу в космической тематике, а на трибунах наблюдался аншлаг. Тем не менее шайбу в исполнении белорусского клуба пришлось ждать долго. 

Первая и вторая 20-минутки остались безголевыми. Основное время завершилось вничью. В овертайме удача была на стороне подопечных Дмитрия Квартальнова. А в заключительной трети под овации болельщиков «зубры» поразили ворота своих оппонентов. 

Следующий поединок «зубры» проведут в среду, 24 сентября. На льду «Минск-Арены» наши парни примут «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

# Хоккей

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