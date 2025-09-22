«Динамо-Минск» одержало победу в первом матче домашней серии КХЛ

«Динамо» одержало победу в первом матче дебютной домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-спорт». Наши парни принимали «Барыс» из Казахстана. Поединку предшествовало яркое предматчевое шоу в космической тематике, а на трибунах наблюдался аншлаг. Тем не менее шайбу в исполнении белорусского клуба пришлось ждать долго.

Первая и вторая 20-минутки остались безголевыми. Основное время завершилось вничью. В овертайме удача была на стороне подопечных Дмитрия Квартальнова. А в заключительной трети под овации болельщиков «зубры» поразили ворота своих оппонентов.