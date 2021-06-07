Сергей Клишевич: «Журналисты сегодня – это же основной фронт, это основные бойцы той войны, которая против нас развязана»
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Коллеги, слушайте, ну журналисты сегодня – это же основной фронт, это основные бойцы той войны, которая против нас развязана. Это даже не танкисты, не вертолетчики, не пулеметчики, это именно журналисты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Быть журналистом в Беларуси сейчас крайне опасно.
Сергей Клишевич:
И отношение должно быть соответствующее.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей, у тебя стало больше членов Союза за это время?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Да.
Сергей Клишевич:
Поэтому когда мы берем и выпускаем по сути дела вражеские войска на нашу территорию и говорим: ребята, действуйте – я считаю, что это с определенной точки зрения ошибка. Потому что они же сегодня вот этих ввели в заблуждение. По сути дела сколько людей они сегодня вывели на улицу, они раскручивали эти фейки, они виновны в том, что на улицах творились беспорядки. И отношение к ним должно быть еще жестче, чем к обычным гражданам, которые нарушают общественный порядок.
Андрей Кривошеев:
Любая страна цивилизованная защищает свое информационное пространство как защищает территорию, над которой обладает суверенитетом. Только в наших широтах – у нас, до недавнего времени в Российской Федерации, в Казахстане, в Украине – поощрялось создание иностранных информационных войск на своей территории. Это ваша в том числе вина.
Сергей Клишевич:
Думаю, наша общая. Я думаю, мы делить ничего не будем, но что касается закона, о котором мы говорим. Я сейчас вспомнил российский опыт. Мы говорили о том, что они приняли. Они приняли, а что, он у них работает? Что у них там, Навальный не организовывал и не собирал людей? Да там у них сегодня пруд пруди этих иностранных организаций. Поэтому мы не будем копировать законы из других государств, мы разработаем такой закон, который будет эффективно работать на нашей территории. И мы решим эту проблему.