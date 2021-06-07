Сергей Клишевич: «Журналисты сегодня – это же основной фронт, это основные бойцы той войны, которая против нас развязана»

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Коллеги, слушайте, ну журналисты сегодня – это же основной фронт, это основные бойцы той войны, которая против нас развязана. Это даже не танкисты, не вертолетчики, не пулеметчики, это именно журналисты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Быть журналистом в Беларуси сейчас крайне опасно. Сергей Клишевич:

И отношение должно быть соответствующее. Алена Сырова, СТВ:

Андрей, у тебя стало больше членов Союза за это время? Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Да.