Белорусы приняли участие в выставочных матчах НХЛ

В Национальной хоккейной лиге проходят выставочные матчи, участие в которых принимают и белорусы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Ванкувер» уступил «Сиэтлу» – 3:5. Ворота канадского клуба защищал Никита Толопило, он отразил 13 бросков из 14. Данила Климович провел на льду более 16 минут, но не отметился результативными баллами.

«Филадельфия» в серии буллитов обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» – 3:2. Голкипер победителей Алексей Колосов пропустил две шайбы за два периода.

«Калгари» с Ильей Соловьевым обыграл «Эдмонтон» в овертайме – 3:2. Наш защитник отыграл 17 минут и совершил один силовой прием.

«Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу» – 1:3. Нападающий «уток» Егор Сидоров очков не набрал.