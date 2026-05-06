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В Польше началась разработка дрона-перехватчика для защиты восточной границы

06 мая 2026 08:19
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Польша наращивает военную мощь: в стране началась разработка инновационного дрона-перехватчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше началась разработка дрона-перехватчика для защиты восточной границы-2

Беспилотник сможет находиться в воздухе до 45 минут и противодействовать вражеским аппаратам на расстоянии до 30 километров. Дрон станет частью комплексной системы обороны на восточной границе. В нее также войдут около десяти ракетных батарей, зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметы. По планам Минобороны Польши, вся система поступит на вооружение национальной армии до конца 2027 года.

# Новости Польши

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