В Польше началась разработка дрона-перехватчика для защиты восточной границы

Беспилотник сможет находиться в воздухе до 45 минут и противодействовать вражеским аппаратам на расстоянии до 30 километров. Дрон станет частью комплексной системы обороны на восточной границе. В нее также войдут около десяти ракетных батарей, зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметы. По планам Минобороны Польши, вся система поступит на вооружение национальной армии до конца 2027 года.