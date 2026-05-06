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В Иране при пожаре в крупном торговом центре погибли около 10 человек

06 мая 2026 08:52
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Как минимум 8 человек погибли при пожаре, который вспыхнул в крупном торговом центре иранского города Шахрияр. По предварительным данным пострадали около 40 человек. По сообщению экстренных служб, по неизвестным пока причинам, загорелась облицовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране при пожаре в крупном торговом центре погибли около 10 человек-2

Пламя за считанные минуты охватило все здание. В огненной ловушке оказались сотни посетителей центра. Приехавшие пожарные организовали экстренную эвакуацию людей. Несмотря на все усилия здание выгорело полностью. Количество жертв может возрасти. Сейчас на месте ЧП идет разбор завалов. Задержан глава компании, построившей этот торговый центр.

# Новости Ирана

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