В Иране при пожаре в крупном торговом центре погибли около 10 человек

Как минимум 8 человек погибли при пожаре, который вспыхнул в крупном торговом центре иранского города Шахрияр. По предварительным данным пострадали около 40 человек. По сообщению экстренных служб, по неизвестным пока причинам, загорелась облицовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.