Обещают удивить к «Славянскому базару. В Витебске высадили 70 тысяч тюльпанов

Новости Беларуси. Витебск украсит миллион различных цветов на городских клумбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас самая ответственная пора: огранка живым украшением. А это сразу несколько видов растений: от тюльпанов до петуний и виол. В 2022 году сезон начали чуть позже из-за холодного мая. Но специалисты утешают: Витебск расцветет.

Виктор Пралич, корреспондент: Витебск претендует на тюльпановую столицу нашей страны. Ежегодно на городских клумбах таких цветов появляется все больше. Только к нынешнему сезону высадили 70 тысяч тюльпанов.

Первой в Витебске по традиции расцветает площадь Победы. Уже в начале мая она пестрит весенними тюльпанами. Ранний сорт приобретают специально. Сейчас на главной площади Витебска трудится около 10 специалистов «Зеленстроя». По городу их в шесть раз больше. Благодаря трудолюбию и воодушевлению этих людей с каждым днем город становится краше. И даже не смотря на то, что только в Витебске нужно высадить около миллиона цветов, к каждому растению свой подход.

Валентина Шендюкова, заместитель директора «Витебского Зеленстроя»:

У нас все решения, все рисунки – это коллегиально. Мы собираемся со старшими мастерами, которые у нас задействованы на благоустройстве территорий, именно на посадке, и вместе обсуждаем, придумываем, вносит каждый свои коррективы, предложения. И в таком вот тандеме у нас рождаются наши шедевры.

Под парки, скверы и клумбы в Витебске отведено около 3 000 гектаров. Поэтому разгуляться и продемонстрировать свою цветочную фантазию, а после и отобразить ее на «живом» холсте есть где. Тем более, что Витебск – город художников.