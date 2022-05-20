«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ, и тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения.

Кстати, многие инициативы от ребят глава государства поддержал. Среди них и запуск патриотической передачи на телевидении.

Майя Курносенко, ученица Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

В этом году я стала победительницей городского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей» в номинации «Социально значимый проект». Наш проект «Память сердца» – это результат поисковой акции, во время которой была создана летопись более чем о 50 героях Великой Отечественной войны. Родственники наших учащихся согласились поделиться историями про их прадедов. Скажите, можем ли мы в нашей Республике Беларусь создать телевизионную передачу под названием «Память сердца», где ведущие, молодые люди, будут приглашать на программу наследников Великой Победы, которые будут делиться историями, сохраненными в их семьях?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте попробуем. Ты готова быть первым ведущим, модератором или еще кем-то? Майя Курносенко:

Я на все готова.