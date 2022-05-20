«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?
Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ, и тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения.
Кстати, многие инициативы от ребят глава государства поддержал. Среди них и запуск патриотической передачи на телевидении.
Майя Курносенко, ученица Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
В этом году я стала победительницей городского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей» в номинации «Социально значимый проект». Наш проект «Память сердца» – это результат поисковой акции, во время которой была создана летопись более чем о 50 героях Великой Отечественной войны. Родственники наших учащихся согласились поделиться историями про их прадедов. Скажите, можем ли мы в нашей Республике Беларусь создать телевизионную передачу под названием «Память сердца», где ведущие, молодые люди, будут приглашать на программу наследников Великой Победы, которые будут делиться историями, сохраненными в их семьях?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте попробуем. Ты готова быть первым ведущим, модератором или еще кем-то?
Майя Курносенко:
Я на все готова.
Лучше отвечать «всегда готова!»
Александр Лукашенко:
Договорились. Раз всегда готова, вот глава Администрации. Попробуем, если вы сможете. Если вы будете конкурентоспособны с другими передачами. Это очень хорошо, когда дети вытаскивают на экран взрослых. Даже людей, которые зацепили своим детством войну. Война войной. Почему-то: война, война все время. А после войны было нелегко. Минск в руинах лежал. И люди здесь, извините меня, горбатились, восстанавливали этот Минск как могли. И их позвать. Пусть они расскажут. Они очень интересные люди, очень интересно рассказывают. В жизни всегда много таких людей. Поэтому попробуйте сделать эту передачу, меня предупредите. Я тоже хочу посмотреть, когда это будет.
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