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«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?

20 мая 2022 15:41
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Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ, и тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения.

«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?-1

Кстати, многие инициативы от ребят глава государства поддержал. Среди них и запуск патриотической передачи на телевидении.

«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?-4

Майя Курносенко, ученица Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
В этом году я стала победительницей городского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей» в номинации «Социально значимый проект». Наш проект «Память сердца» – это результат поисковой акции, во время которой была создана летопись более чем о 50 героях Великой Отечественной войны. Родственники наших учащихся согласились поделиться историями про их прадедов. Скажите, можем ли мы в нашей Республике Беларусь создать телевизионную передачу под названием «Память сердца», где ведущие, молодые люди, будут приглашать на программу наследников Великой Победы, которые будут делиться историями, сохраненными в их семьях?

«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте попробуем. Ты готова быть первым ведущим, модератором или еще кем-то?

Майя Курносенко:
Я на все готова.

«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?-10

Лучше отвечать «всегда готова!»

«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?-13

Александр Лукашенко:
Договорились. Раз всегда готова, вот глава Администрации. Попробуем, если вы сможете. Если вы будете конкурентоспособны с другими передачами. Это очень хорошо, когда дети вытаскивают на экран взрослых. Даже людей, которые зацепили своим детством войну. Война войной. Почему-то: война, война все время. А после войны было нелегко. Минск в руинах лежал. И люди здесь, извините меня, горбатились, восстанавливали этот Минск как могли. И их позвать. Пусть они расскажут. Они очень интересные люди, очень интересно рассказывают. В жизни всегда много таких людей. Поэтому попробуйте сделать эту передачу, меня предупредите. Я тоже хочу посмотреть, когда это будет.

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Пионеры предложили Президенту запустить патриотическую телепередачу и создать интернет-приложение организации

Лукашенко – пионерам: «Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать. Очень многого вам не хватает»

# Пионеры в Беларуси # общество # Майая Курносенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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