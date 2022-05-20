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«Давайте соберёмся. За вами аудитория». Лукашенко согласился провести урок памяти для школьников

20 мая 2022 14:09
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Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ, и тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения.

Лукашенко – пионерам: «Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать. Очень многого вам не хватает». Подробнее.

«Давайте соберёмся. За вами аудитория». Лукашенко согласился провести урок памяти для школьников-1

Безусловно, у ребят были и вопросы к главе государства, ответы на которые переросли, по сути, в большой и интересный разговор. Школьники интересовались у Президента, как стать лидером, предложили Александру Лукашенко поспособствовать созданию интернет-приложения пионерской организации, а также пригласили его провести урок памяти.

«Давайте соберёмся. За вами аудитория». Лукашенко согласился провести урок памяти для школьников-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, давайте соберемся. За вами аудитория. С первым секретарем комитета комсомола и министром образования. За вами аудитория, а министр образования предложит такой неформальный красивый план урока. Понимаешь, именно план урока. Чтобы я понимал, о чем говорить и что востребовано и интересно для ребят. Давайте, определяйтесь. Я думаю, что, может быть, 1 сентября. Давайте во Дворце Независимости проведем.

– Или в музее Великой Отечественной войны.
– Давайте, пожалуйста, в музее Великой Отечественной войны.
– Это очень символично будет.

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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