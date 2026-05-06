Белорусы создали систему хронометража для дрэг-рейсинга – рассказываем об этой разработке

Битва характеров, машин и скоростей, искусство ускорения и чистый драйв, возведенный в абсолют. Спорт, где нет места компромиссам, есть только мощь, вызов и испытания пределов возможностей человека и машины. Кажется, мы точно описали дух дрэг-рейсинга. Об этом мы не только поговорили с нашим гостем.

Сергей Шангин, председатель комитета дрэг-рейсинга Белорусской автомобильной федерации:

Это система хронометража, которую мы разработали сами, то есть это сделано в Беларуси.

Она нам помогает определить победителя в наших соревнованиях по дрэг-рейсингу, чтобы мы не стояли с секундомером. Мы выставляем правильно автомобили, они двигаются вперед, все это фиксируют датчики. На светофоре выявляется победитель.

Юрий Царев, ведущий:

У вас же еще есть и приложение, насколько мы знаем.

Сергей Шангин:

Все верно, да. Это также собственная наша разработка. Приложение называется RaceLane. Сделали такую некую экосистему, в которой показываются как результаты, там можно регистрироваться, можно смотреть характеристики автомобиля либо пилотов. Там много информации, которую загружает как сам пилот, он же сам может контролировать свои заезды, свое время, сразу же в приложении после заезда.

Дрэг-рейсинг появился в Америке и как раз начинался с нелегальных гонок. Появился он после Второй мировой войны, на фильмах «Форсаж» все выросли и как раз полюбили эту дисциплину дрэг-рейсинга, то есть соревнования двух автомобилей, кто первый преодолеет дистанцию.