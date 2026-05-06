Линии стоят, заказы сокращаются – в Аргентине усиливается давление на промышленность

В Аргентине усиливается давление на промышленность. Заводы автокомпонентов работают ниже мощностей: линии стоят, заказы сокращаются. После резкого смягчения торговых ограничений рынок заполнили дешевые импортные детали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажи местных производителей упали примерно на треть. Импорт автозапчастей в прошлом году вырос более чем на 11%, тогда как экспорт – всего на 1%. Поставки из Китая увеличились почти на 81%. На этом фоне крупные компании закрывают свои площадки, а выпуск автокомпонентов в стране падает более чем на 20%. Производство автомобилей также идет вниз.

Лукас Панаротти, партнер компании-автопроизводителя: Мы ощущаем влияние беспошлинного импорта от такого количества брендов. Это, очевидно, создает для нас очень жесткую конкуренцию.

Николас Баллестреро, генеральный директор компании-автопроизводителя:

Мы очень быстро оказались в новой среде, где открытие экономики и международной торговли оказало серьезное давление на аргентинские промышленные компании.

Эксперты говорят: чтобы выжить, отрасли придется специализироваться и наращивать экспорт. Но пока статистика фиксирует спад и в производстве, и в продажах. Аргентинская промышленность проходит болезненную перестройку, в которой слабые рискуют не удержаться.