«Носил значок с Владимиром Ильичом». Лукашенко вспомнил свои пионерские годы

Наверное, никогда прежде Дворец Независимости не слышал столько детских голосов и смеха. Все больше стук каблуков, звон медалей и сдержанные голоса взрослых, обсуждающих глобальное. Но сегодня, несмотря ни на какие глобальные вызовы и угрозы, в повестке главное – будущее. А у приемной Президента главные, те, кому это будущее вершить. Хотя едва они сами об этом задумываются. Октябрята и пионеры. Эти ребята привыкли говорить, что всегда готовы, но едва ли в предвкушении этой встречи могут скрыть волнение.

Впрочем, и для Александра Лукашенко это новый опыт. Нет, с молодежью Президент регулярно встречается, а вот с пионерами, октябрятами такое первое мероприятие. Столетие в 2022 году отмечает некогда одна из самых массовых организаций. Чем не повод познакомиться поближе с теми, кто продолжает традицию? Александр Лукашенко задает тон встрече своей откровенностью и прямолинейностью, нетипичной для политиков, но типично для Президента Беларуси.

Александр Лукашенко:

Я даже помню, когда мне вручали пионерский галстук красный и учили завязывать узел. Вот правильный узел, я смотрю, у всех завязано правильно. Бывает так крест-накрест, кто как. Даже не помню, чтобы такой случай был, чтобы я пришел в школу без галстука. Это было несколько обязательно, но никто нас не заставлял, мы уже сами. Как говорят, в крови у нас было. Галстук обязательно.

Помню, как носил значок, не помню, как вручали, но помню, что носил значок с Владимиром Ильичом, похожий на ваш. И потом меня приняли в пионеры. Это было счастье. Я вспоминаю свои годы пионерские, это были самые счастливые годы. Почему? Потому что они беззаботные. Быть пионером или не быть, у родителей никогда не было вопросов. Когда распался Советский Союз, мы все-таки допустили приличную ошибку: все, свободно, давайте, определяйтесь, кто хочет в пионеры – пожалуйста, кто не хочет – не надо.

Может быть, это и надо, что надо определяться вам самим: быть пионерами или не быть. Вместе с родителями. Но все-таки ориентир должен быть, направление должно быть соответствующее. Есть школа, есть класс, большинство в классе – пионеры. А пять-шесть человек у оппозиционных родителей, так всегда бывает, не пионеры. И родители вообще не приемлют пионерского движения и пионеров. Считаю грубейшей ошибкой этих родителей, потому что на этом этапе эти дети в школе в пионерском возрасте не получают то, что получает большинство, остальные. И они не то что угнетенными оказываются, они какие-то в стороне. С этим нам надо работать, надо работать школе. Без вас, пионеров, мы не справимся. Надо этих ребят подтягивать к себе. И, может быть, по причине того, что родители у них такие, не стоит на них наезжать, смеяться с них, унижать: вы такие и так далее. Их надо подтягивать к себе. Пусть они, может быть, без галстуков пока, пусть они не пионеры, потому что родители такие, но вы все-таки не должны делить класс на себя и их. Надо их все-таки тащить к себе, чтобы они были с вами и были вашими друзьями. Они ведь наши маленькие граждане Беларуси, а завтра настоящие, в юридическом плане, граждане.