В Чехии прошли акции в поддержку независимости СМИ

В Чехии вспыхнули протесты против попыток властей уничтожить свободу слова. Десятки тысяч человек вышли на улицы Праги в знак поддержки чешского радио и телевидения. Они прошли маршем по столице и провели митинг на центральной площади под девизом «Руки прочь от СМИ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция проводится в ответ на недавно принятый законопроект о национализации средств массовой информации, который, по мнению протестующих, лишит их независимости. Правительство намерено изменить систему финансирования общественных СМИ. Теперь вместо сборов от инвесторов они будут оплачиваться из государственного бюджета. Из-за чего доходы чешского радио и телевидения сократятся в несколько раз, но основной опасностью станет то, что они попадут под полный политический контроль государства.