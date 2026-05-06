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В Чехии прошли акции в поддержку независимости СМИ

06 мая 2026 08:51
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В Чехии вспыхнули протесты против попыток властей уничтожить свободу слова. Десятки тысяч человек вышли на улицы Праги в знак поддержки чешского радио и телевидения. Они прошли маршем по столице и провели митинг на центральной площади под девизом «Руки прочь от СМИ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии прошли акции в поддержку независимости СМИ-2

Акция проводится в ответ на недавно принятый законопроект о национализации средств массовой информации, который, по мнению протестующих, лишит их независимости. Правительство намерено изменить систему финансирования общественных СМИ. Теперь вместо сборов от инвесторов они будут оплачиваться из государственного бюджета. Из-за чего доходы чешского радио и телевидения сократятся в несколько раз, но основной опасностью станет то, что они попадут под полный политический контроль государства. 

В Чехии прошли акции в поддержку независимости СМИ-4

Сотрудники и журналисты в совместном заявлении отметили, что изменения противоречат основным принципам их работы и могут угрожать их стабильности и независимости. Организаторы уже объявили о продолжении подобных акций. В воскресенье 17 мая марши в защиту СМИ пройдут в 12 городах Чехии.

# Новости Чехии

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