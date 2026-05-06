Президент Эстонии Алар Карис с сожалением признал, что большая часть компаний из ЕС ожидает завершения украинского конфликта для возобновления бизнеса в России, пишет РИА Новости.
По словам эстонского политика, также значительное количество компаний из Евросоюза продолжили деятельность в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил о применении особого режима в отношении зарубежных кампаний, которые покидали российский рынок по-хамски.
Христофору: предупреждение Минобороны России сорвало планы Зеленского на День Победы
Фото: Pinterest