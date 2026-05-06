Карис: компании из ЕС хотят вернуться в Россию после конфликта

Линии стоят, заказы сокращаются – в Аргентине усиливается давление на промышленность

Продажи местных производителей упали примерно на треть. Импорт автозапчастей в прошлом году вырос более чем на 11%, тогда как экспорт – всего на 1%. Поставки из Китая увеличились почти на 81%.