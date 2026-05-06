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Карис: компании из ЕС хотят вернуться в Россию после конфликта

06 мая 2026 08:46
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Карис: компании из ЕС хотят вернуться в Россию после конфликта-0

Президент Эстонии Алар Карис с сожалением признал, что большая часть компаний из ЕС ожидает завершения украинского конфликта для возобновления бизнеса в России, пишет РИА Новости.

По словам эстонского политика, также значительное количество компаний из Евросоюза продолжили деятельность в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил о применении особого режима в отношении зарубежных кампаний, которые покидали российский рынок по-хамски.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Песков

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