В Китае завершились пятидневные выходные, приуроченные ко Дню труда, и праздничный период стал серьезным драйвером для внутреннего туризма. Потоки путешественников заметно выросли, а популярные направления фиксировали рекордный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из центров притяжения стал храм Ухоу в провинции Сычуань. Там впервые провели серию тематических программ, которые сочетали культурное наследие и туристические активности. В южной провинции Гуандун внимание гостей привлекли фестивали кофе и десертов, собравшие тысячи любителей гастрономических изысков. А во Внутреннюю Монголию туристы ехали ради уникального природного зрелища – массового цветения рододендронов.

Праздники оживили не только туристические маршруты, но и киноиндустрию. Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили 700 миллионов юаней – это почти 102 миллиона долларов. За пять дней зрители посетили более 2 миллионов 350 тысяч сеансов. Это значительно больше прошлогодних показателей за тот же период.