Фуд-корт, интерактивный квест с подарками, танцевальный батл. Как прошёл второй день фестиваля «Вытокі» в Речице?

Новости Беларуси. Конкурс вокалистов, фуд-корт с блюдами национальной кухни и выставка ремесленников. В Речице проходит второй день масштабного фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей райцентра такой размах в новинку. Однако основное внимание к спортивным стартам. Различные виды спорта представлены на трех десятках локаций. Пройти олимпийский квест попробовала наш корреспондент Анна Корольчук.

Насыщенная и интерактивная программа второго фестивального дня начинается на главной сцене. В Год исторической памяти каждый город, принимающий «Вытокі», делает акцент на своем культурном наследии. В Речице гостей познакомили с историей торгового пути «Из варяг в греки», благодаря которому и появился райцентр.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета:

В Речице на сегодняшний момент три спортивные школы. Около 12 видов спорта, которые здесь культивируется. Работают профессиональные тренеры.

Задают тон и прививают любовь к здоровому образу жизни именитые белорусские спортсмены и тренеры. «Будет весело поучаствовать везде». В Речице продолжается фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Читать здесь. Возможность попробовать что-то новое и найти свое направление есть у каждого. Для этого организаторы по традиции запустили интерактивный квест с подарками.

Анна Корольчук, корреспондент:

Чтобы выполнить олимпийский квест, нужно пройти как минимум половину спортивных площадок и справиться с 15 заданиями. Спустя пару часов таких счастливчиков уже достаточно. Расскажи, как твои впечатления?

– Очень классно.

– Что было самое сложное?

– Самое сложное для меня – это хоккей. А самое легкое – это гимнастика и баскетбол.

Еще одна локация, но уже спортивно-танцевальная. Зрителей собрал зажигательный батл брейк-дансеров. Такой размах жителям Речицы в новинку. «Натуральные 3D-мясные продукты». НАН Беларуси представила пищевой принтер на «Вытоках» в Речице. Подробнее.

Владимир Привалов, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Здесь мы также совместили не только локации спортивных площадок, но мы постарались сделать, чтобы было присутствие всех районов Гомельщины на предмет какого-то этноса, культуры, торговли.

Проведение такого масштабного фестиваля – не единственный подарок для местных жителей. Национальный олимпийский комитет презентовал городу сертификат на 100 тысяч рублей для развития спортивной инфраструктуры.