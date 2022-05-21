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«Натуральные 3D-мясные продукты». НАН Беларуси представила пищевой принтер на «Вытоках» в Речице

21 мая 2022 17:23
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Новости Беларуси. Конкурс вокалистов, фуд-корт с блюдами национальной кухни и выставка ремесленников. В Речице проходит второй день масштабного фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей райцентра такой размах в новинку. Однако основное внимание к спортивным стартам. Различные виды спорта представлены на трех десятках локаций.

Фуд-корт, интерактивный квест с подарками, танцевальный батл. Как прошел второй день фестиваля «Вытокі» в Речице? Читать здесь.

«Натуральные 3D-мясные продукты». НАН Беларуси представила пищевой принтер на «Вытоках» в Речице-1

На выставке белорусских брендов организации и предприятия презентовали свою продукцию и последние разработки. Национальная академия наук представила полезные сухие смеси для питания и пищевой 3D-принтер, которые можно использовать для аллергиков, спортсменов и детей.

«Натуральные 3D-мясные продукты». НАН Беларуси представила пищевой принтер на «Вытоках» в Речице-4

Ирина Калтович, заведующая сектором института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси:
Отсутствуют пищевые добавки, ароматизаторы, красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и аромата. С помощью таких сухих смесей можно изготавливать натуральные 3D-мясные продукты.  

# Продукты питания # общество # Анна Корольчук # Ирина Калтович # Фотофакт

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