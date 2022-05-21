«Натуральные 3D-мясные продукты». НАН Беларуси представила пищевой принтер на «Вытоках» в Речице

Новости Беларуси. Конкурс вокалистов, фуд-корт с блюдами национальной кухни и выставка ремесленников. В Речице проходит второй день масштабного фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей райцентра такой размах в новинку. Однако основное внимание к спортивным стартам. Различные виды спорта представлены на трех десятках локаций.

Фуд-корт, интерактивный квест с подарками, танцевальный батл. Как прошел второй день фестиваля «Вытокі» в Речице? Читать здесь.