«Натуральные 3D-мясные продукты». НАН Беларуси представила пищевой принтер на «Вытоках» в Речице
Новости Беларуси. Конкурс вокалистов, фуд-корт с блюдами национальной кухни и выставка ремесленников. В Речице проходит второй день масштабного фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей райцентра такой размах в новинку. Однако основное внимание к спортивным стартам. Различные виды спорта представлены на трех десятках локаций.
Фуд-корт, интерактивный квест с подарками, танцевальный батл. Как прошел второй день фестиваля «Вытокі» в Речице? Читать здесь.
На выставке белорусских брендов организации и предприятия презентовали свою продукцию и последние разработки. Национальная академия наук представила полезные сухие смеси для питания и пищевой 3D-принтер, которые можно использовать для аллергиков, спортсменов и детей.
Ирина Калтович, заведующая сектором института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси:
Отсутствуют пищевые добавки, ароматизаторы, красители, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и аромата. С помощью таких сухих смесей можно изготавливать натуральные 3D-мясные продукты.