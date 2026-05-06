В Европе растет недовольство политическими лидерами

Особенно остро проблема стоит в Великобритании (70 % не доверяют премьер-министру Киру Стармеру) и во Франции (72 % считают, что президент Макрон не справляется с обязанностями). В Италии и Испании около 60 % населения критически относятся к действующим лидерам. Эти данные подтверждают растущий разрыв между властью и обществом в ряде европейских стран.