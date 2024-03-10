Лукашенко – женщинам: вы и только вы впереди, именно вы любите страну, как никто другой

На неделе только и разговоров было, что о женщинах. Конечно, главным поводом стало 8 Марта. Отсюда и повышенное внимание к прекрасной половине. Безусловно, это приятно. Но хочется отметить, что в нашей стране, где большая часть населения – женщины (53,8 %), наш день не только 8 Марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Мы чувствуем заботу и внимание 365 дней в году. Вспомните только, сколько у нас социальных программ, которые поддерживают материнство и детство, и это кроме семейного капитала, на который тратятся огромные деньги. А доступ к медицине? Сегодня врачи берут под контроль буквально каждый шаг будущей мамы. Даже иногда слишком опекают, но это, конечно, от большой любви. Не говоря уже о том, что в Беларуси самый большой отпуск по уходу за ребенком, и никто не собирается покушаться на святое. А женщина, особенно мама, в нашей стране – действительно высшая ценность.

Об этом еще раз напомнил глава государства, который встречался с активом Белорусского союза женщин. Кажется, вокруг нашей страны кипят нешуточные страсти. Мы все чаще слышим об угрозе глобального конфликта, в центре которого рискуем оказаться. На нас давят в преддверии президентских выборов. Усиливается информационное противостояние. И на этом фоне мы ведем спокойный разговор о будущем. Наш Президент вместе с белорусками рассуждает об абсолютно мирных вещах: демография, поддержка семьи, какой будет Беларусь через 10 лет. Но в этом и секрет. Если с головой погрузиться в политику, войну, то и будущее будет соответствующим. А все-таки верим, что все вернется на круги своя, и в этом мирном деле большую роль сыграют женщины. Почему женское движение – это сила, чего хотят современные белоруски и чем делился с соотечественницами Президент? Тему продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Служение, самопожертвование, любовь. К делу, детям, Родине. Это так возвышенно. Это так привычно. Это так по-женски. Анна Омельянчук 40 лет в педагогике. 18 – в руководстве. Уверенно идет вперед. Нет, порхает. Она женщина. Большинство белорусок именно такие – восхитительные. Наталья Кочанова: белорусская женщина самая лучшая – преданная своей стране и любящая ее. Читайте здесь. Семья, карьера – какое оно, женское сердце, что даже вмещает еще и общественное служение? Среди самых обаятельных и привлекательных еще и 170 тысяч самых активных. Белорусский союз женщин. 15 белорусок получили госнаграды из рук Президента. Женщина достойна любви. Белорусская женщина – еще и восхищения. 600 представительниц прекрасной половины со всех уголков страны съехались под столичные своды. Встреча – деловая, дресс-код как на конкурс красоты. Почти ночь не спали. А хоть сейчас на обложку.

– На нас очень большой груз ответственности: мы на работе работаем, а потом мы не идем домой, как мужчины отдыхать, а на нас лежит груз ответственности – мы выполняем домашнюю работу: это дети, быт, дача.

Настроение чудесное, весеннее, праздничное, в предвкушении положительных эмоций от встречи с главой государства. Самые яркие кадры, эмоции и даже переживания. Впереди историческая встреча с Президентом. Александр Лукашенко называют женским Президентом. Это объяснимо. Женщины всегда чувствуют надежность и тянутся к мужеству. В эпоху дефицита смелых решений, инфантильного и размытого гендера женщины аплодируют мужскому началу.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Вы – наш истинный защитник. Это правда. От всего сердца. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я все говорю: женский Президент, женский Президент, а поздравлений нет!

– Девочки исправляем ситуацию. Поздравляем, Александр Григорьевич!

– Спасибо!

– Наши девушки очень искренние – у нас по-другому не бывает.

Признаваться в любви, восхищаться и боготворить женщину способны лишь настоящие мужчины. Только настоящие мужчины могут проявлять нежность и тонко чувствовать струны женской души. В поздравительной речи глава государства сказал много добрых и искренних слов. И про красоту наших белорусок, и про дипломатичный характер, и про стальной стержень во время испытаний. И про преданность стране, профессии и общественному делу.

Александр Лукашенко:

Вы и только вы впереди, в авангарде этого патриотического движения. Именно вы любите свою страну, Родину так, как никто другой. Этому есть соответствующее обоснование – как бы мы тут ни кичились, я могу поспорить, но наше будущее, любой страны – в молодежи и детях, кто больше детей любит, чем… Я могу с вами поспорить лично, но тем не менее отдаю пальму первенства вам. Вы и только вы любите детей, поэтому будущее – вы хотите, чтобы у нас было тихо, спокойно и наша страна процветала. Даже музыка не способна передать всю глубину женского начала, что уже ждать от слов. Но Президент приехал на встречу не ради слов – ради дел. Лукашенко: природа ничего более совершенного не создала, чем женщины – это мое твердое убеждение. Наши женщины и у плиты, и на работе, и в общественном служении. Чтобы женщина расцветала, а не увядала от востребованности, в стране гармонизируют законодательство.

Александр Лукашенко:

Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость. Ближе женскому началу педагог, а ярче всего душа женщины проявляется в медицине. Но в начале всего – материнство. Именно это является успешным залогом развития любого общества. Время снимать розовые очки. Лукашенко – женщинам: рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы обязаны обеспечить. Подробности.

Материнство – это высшая поэзия отношений мужчины и женщины. Если кому-то в этих высях пониманий тяжело дышать от чистого воздуха, спускайтесь ниже – к прагматике. Не будет детей – не будет страны. А детей не будет без женщины. А желание создавать семьи, рожать детей является зрелостью нации, самодостаточностью общества. А желание вить гнезда – символ стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Белорусских женщин интересует не философия феминизма, а материнский капитал. Лукашенко пообещал продлить программу семейного капитала. Слова благодарности звучат с обеих сторон. Президент вручает заслуженные награды. Достойных намного больше. Но эта церемония чествования символична. Чтобы были представители всех регионов, профессий, возрастов.

Анна Омельянчук, директор начальной школы № 7 Бреста:

Он своей харизмой настолько располагает к себе – и сразу создается такое теплое, доверительное отношение – он умеет расположить к себе людей.