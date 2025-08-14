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Стало известно время встречи президентов России и США на Аляске

14 августа 2025 13:55
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Стало известно время встречи президентов России и США на Аляске. Это произойдет 15 августа в 22:30 по минскому времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно время встречи президентов России и США на Аляске-2

Прологом станет беседа Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет, затем к переговорам присоединятся делегации, в каждой из сторон будет по пять человек. Центральной темой встречи станет урегулирование конфликта в Украине. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. Длительность встречи президентов будет зависеть от хода дискуссии. 

# Международная политика # США # Россия

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