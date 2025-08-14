Выплаты, наставничество и соцподдержка – как встречают молодых специалистов на первом месте работы?

Молодые специалисты по всей Минской области прибывают по распределению на первые рабочие места. Пополняются коллективы самых разных отраслей – от сельского хозяйства до государственной службы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Для новичков – различные выплаты, система наставничества, а также ощутимая социальная поддержка. Какие условия созданы для новых кадров? Узнала Анастасия Близнюк.

Для Юлии Кишко школьное увлечение биологией переросло в профессию. Девушка окончила Витебский государственный медицинский университет. Вернулась в родные края по целевому направлению. И уже приступила к своим обязанностям, позади несколько самостоятельных приемов.

Юлия Кишко, врач – акушер-гинеколог Червенской центральной районной больницы:

Других вариантов я не рассматривала, кроме как поступать в медицинский. Со специальностью я определилась, наверное, с курса 4-го. Было решено быть акушером-гинекологом. Поначалу было волнительно, немножко страшно, потому что ты уже становишься самостоятельным, берешь на себя ответственность, берешь ответственность за здоровье пациентов.

Коллектив Червенской центральной районной больницы в 2025 году пополнили три молодых специалиста. Все – врачи. Для кадров – комфортные условия и социальная поддержка.