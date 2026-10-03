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Новости по тегу #Женщины Беларуси

Более 120 женщин из Могилевской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости
03 октября 2026 17:05

Более 120 женщин из Могилевской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Вышла на пенсию и покорила Милан! Белоруска рассказала, как стала моделью после 60
01 октября 2026 09:56

Вышла на пенсию и покорила Милан! Белоруска рассказала, как стала моделью после 60

Как печатают школьные учебники? Пообщались с белоруской, которая работает на полиграфкомбинате
29 сентября 2026 09:04

Как печатают школьные учебники? Пообщались с белоруской, которая работает на полиграфкомбинате

Форум женщин-ученых впервые проходит в Минске
25 сентября 2026 11:16

Форум женщин-ученых впервые проходит в Минске

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было
23 сентября 2026 17:04

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было

Посвятила жизнь танцу и исследованию фольклора! Пообщались с белоруской Светланой Гутковской
23 сентября 2026 12:48

Посвятила жизнь танцу и исследованию фольклора! Пообщались с белоруской Светланой Гутковской

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске
22 сентября 2026 10:48

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске

Эта белоруска написала более 50 книг! Пообщались с писательницей и композитором Ириной Карнауховой
22 сентября 2026 10:10

Эта белоруска написала более 50 книг! Пообщались с писательницей и композитором Ириной Карнауховой

Ее черты стали прообразом знаменитого монумента «Родина-мать» – пообщались с Натальей Суховерховой
17 сентября 2026 08:45

Ее черты стали прообразом знаменитого монумента «Родина-мать» – пообщались с Натальей Суховерховой

Каким должен быть современный библиотекарь? Мнение
15 сентября 2026 08:54

Каким должен быть современный библиотекарь? Мнение

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске
08 сентября 2026 18:22

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности
08 сентября 2026 08:54

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности