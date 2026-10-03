Новости по тегу #Женщины Беларуси

Среди гостей – врачи и педагоги, труженицы села и журналисты, экономисты и общественные лидеры. Те, чей ежедневный труд делает страну сильнее, а домашний очаг – теплее.
Лариса Главатских в 60+ лет получила диплом итальянской школы моделей, вышла на подиум Милана и стала супермоделью.
Почти 2 миллиона учебников, около 700 тысяч дневников и издания со шрифтом Брайля. Все это печатают на полиграфкомбинате имени Якуба Колоса. Это один из крупнейших полиграфических центров страны.
Около 300 участниц представляют свои исследования в различных сферах.
На один день белорусская столица превратилась в эпицентр красоты и нежности.
Героиня нашего сюжета доказала, что наука и искусство – не антиподы, а родные сестры.
На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны.
Она написала более 50 книг для детей и взрослых, руководит Народным клубом поэтов и композиторов «Живица» и умудряется совмещать в себе строгую писательскую дисциплину с искренним и таким сказочным взглядом на мир.
Она создательница изящных гобеленов, художница, выросшая в семье фронтовика, а еще символ несокрушимости и Победы. Более 40 лет назад именно ее черты, ее фигура и ее любимое платье стали прообразом того самого знаменитого бронзового монумента «Родина-мать».
Хранительница традиций, успешный руководитель и вдохновитель масштабных проектов. С тех пор, как она возглавила один из самых главных книжных храмов столицы – Минскую областную библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина, Пушкинка превратилась в настоящий культурный хаб.
Проект призван показать многогранность современной белорусской женщины, а также привлечь внимание к безопасности на дорогах и развитию женского автоспорта.
Сотни тысяч просмотров, искренние улыбки и звание души белорусского интернета. Все это она завоевала, просто надев платок. В сетях ее знают как харизматичную и острую на язык деревенскую Бабу Нюру.
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