Лукашенко согласился приготовить драники в финале реалити-шоу СТВ «Есть девчонка одна»
Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Режиссировать большой разговор с самой прекрасной частью общества невозможно, поэтому генеральный продюсер компании СТВ решила этим воспользоваться и пригласила главу государства в гости на один из наших самых женских проектов.
Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Телекомпания «Столичное телевидение» совместно с Белорусским союзом женщин запустило новый телевизионный проект «Есть девчонка одна». Это аналог, можно сказать, по-белорусски очень популярного проекта в советское время «А ну-ка девушки!» Цель нашего проекта – показать внутреннюю красоту белорусской женщины, а также сделать более популярными такие профессии, без которых в принципе невозможна жизнь нашего общества. В первом сезоне у нас участвовали повара, социальные работники, воспитатели, наши доярочки. Сейчас начались съемки второго телевизионного сезона. Мы очень хотим пригласить вас к нам на финал нашего реалити-шоу, которое будет в октябре.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что там делать надо?
Юлия Крыницкая:
Как почетного зрителя.
Александр Лукашенко:
Я подумал, что-то делать. Но я могу драники приготовить.
Юлия Крыницкая:
О, класс!
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Мастер-класс от Президента по приготовлению драников.
Александр Лукашенко:
Это по своему рецепту я. Может, вам не понравится.
Ольга Шпилевская:
Как раз женщины наши научатся по вашему рецепту драники делать. Смотришь, и муж не сбежит, если что.
Юлия Крыницкая:
Сделаем высокие телевизионные рейтинги.
Александр Лукашенко:
Хорошо, с пресс-секретарем определитесь, когда я куда должен прийти и приготовить драники.
Юлия Крыницкая:
Спасибо вам большое!
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