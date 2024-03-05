Лукашенко согласился приготовить драники в финале реалити-шоу СТВ «Есть девчонка одна»

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режиссировать большой разговор с самой прекрасной частью общества невозможно, поэтому генеральный продюсер компании СТВ решила этим воспользоваться и пригласила главу государства в гости на один из наших самых женских проектов.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»: Телекомпания «Столичное телевидение» совместно с Белорусским союзом женщин запустило новый телевизионный проект «Есть девчонка одна». Это аналог, можно сказать, по-белорусски очень популярного проекта в советское время «А ну-ка девушки!» Цель нашего проекта – показать внутреннюю красоту белорусской женщины, а также сделать более популярными такие профессии, без которых в принципе невозможна жизнь нашего общества. В первом сезоне у нас участвовали повара, социальные работники, воспитатели, наши доярочки. Сейчас начались съемки второго телевизионного сезона. Мы очень хотим пригласить вас к нам на финал нашего реалити-шоу, которое будет в октябре.

Александр Лукашенко: Это по своему рецепту я. Может, вам не понравится.

Александр Лукашенко: Я подумал, что-то делать. Но я могу драники приготовить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Что там делать надо?

Ольга Шпилевская:

Как раз женщины наши научатся по вашему рецепту драники делать. Смотришь, и муж не сбежит, если что.

Юлия Крыницкая:

Сделаем высокие телевизионные рейтинги.

Александр Лукашенко:

Хорошо, с пресс-секретарем определитесь, когда я куда должен прийти и приготовить драники.

Юлия Крыницкая:

Спасибо вам большое!

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