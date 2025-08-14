Новую школу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата откроют в Слуцке к 1 сентября

Новый учебный год и подарки к празднику. К 1 сентября 2025 года в эксплуатацию введут школы в Фаниполе и Боровлянах, а также впервые звонок прозвучит в детском саду – начальной школе в Слуцке, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Последний объект находится в микрорайоне, который стремительно застраивается. Рассчитано дошкольное заведение на 471 ребенка. Яркий спортзал, окна в пол и бассейн. Интерактив для детей – шахматные доски, настольные игры и не только. А на территории обустроены спортивные и игровые зоны, теневые навесы и безопасное резиновое покрытие.