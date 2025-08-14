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Новую школу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата откроют в Слуцке к 1 сентября

14 августа 2025 15:11
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Новый учебный год и подарки к празднику. К 1 сентября 2025 года в эксплуатацию введут школы в Фаниполе и Боровлянах, а также впервые звонок прозвучит в детском саду – начальной школе в Слуцке, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Новую школу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата откроют в Слуцке к 1 сентября-2

Последний объект находится в микрорайоне, который стремительно застраивается. Рассчитано дошкольное заведение на 471 ребенка. Яркий спортзал, окна в пол и бассейн. Интерактив для детей – шахматные доски, настольные игры и не только. А на территории обустроены спортивные и игровые зоны, теневые навесы и безопасное резиновое покрытие.

Новую школу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата откроют в Слуцке к 1 сентября-4

Дмитрий Самусевич, главный инженер по техническому надзору за строительством КДУП «УКС Слуцкого района»:
Главная особенность этого объекта – то, что он интегрирован под детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть здесь в учебном процессе могут принимать [участие – прим. ред.] как здоровые детки, точно так же и детки с нарушениями. Соответственно, здесь везде организована безбарьерная среда. Имеется в детском саду бассейн со специальным оборудованием. Можно детишек опускать в бассейн. Максимально белорусское производство – все материалы, оборудование.

Подробнее в видео.

# Школы Беларуси # Юлия Минич

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