15 белорусок получили госнаграды из рук Президента

Белорусские женщины – настоящие труженицы. Они вносят значительный вклад в экономику страны. Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Белорусского союза женщин. Символично, что она прошла в преддверии 8 Марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Нет тех высот, которых не достигли бы белоруски». Подробности.

В преддверии Международного женского дня не обошлось без поздравлений. Александр Лукашенко вручил государственные награды 15 женщинам из различных регионов страны. Это представительницы образовательной сферы, здравоохранения, работницы торговли. Своим трудом они пример для многих. Впрочем, неудивительно. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Белорусская женщина особенная, она готова абсолютно на все. Но главное предназначение белорусской женщины – быть матерью, хранительницей очага и тылом для наших мужчин. Больше 11 программ действует, которые стимулируют рождаемость детей. Сказать, что чего-то нет, чтобы мы рожали… Все есть.

Кристина Гладченко, член Белорусского союза женщин:

Сейчас ведется очень большой фронт работ, именно в социальной сфере и поддержке женских инициатив, что очень радует. Что у нас поддерживается женское лидерство и женские инициативы. И женщине сегодня открыты все возможности для реализации от социальных идей до больших бизнес-проектов.

Ирина Шашкова, член Белорусского союза женщин:

Я как женщина, которая находится в бизнесе, скажу, что белорусская женщина максимально реализует себя как в быту, так и бизнесе. Благодаря множеству программ, которые предлагает наше государство.