Новости по тегу #Ольга Шпилевская

Заявки на участие сыпались из разных уголков страны. Отобраны 20 амбициозных и активных девушек.
На один день белорусская столица превратилась в эпицентр красоты и нежности.
Участниками встречи стали около 200 представительниц регионов страны, занятых в реальном секторе экономики. Они обсуждают вопросы сохранения традиционных ценностей, поддержки предпринимательства, инициативы в сфере семейной и молодежной политики.
На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны.
На специальном панно появятся портреты женщин со всей страны. У каждой своя история, судьба и профессия, но вместе они и есть олицетворение сильной духом Беларуси.
22 августа Дворец Независимости посещают около 120 человек. Это труженицы села, врачи, учителя, работники культуры и промышленности. Каждая из них – пример того, как быть успешной в профессии, а также любящей мамой и женой.
В этом году масштабный проект Белорусского союза женщин побил собственный рекорд: за победу сражаются 16 команд-участниц из всей страны.
Цифра растет, и этот тренд подтверждает эффективность государственной политики.
Итоги дискуссий станут основой для совместных проектов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
Когда мужчина на передовой защищает интересы страны, женщина должна быть тем надежным тылом.
Крупномасштабная бизнес-платформа Союзного государства объединила около 500 успешных руководительниц компаний и представительниц делового сообщества.
Консилиум лучших врачей страны пришел к выводу, что текущая терапия дает положительные результаты.
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