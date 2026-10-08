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Новости по тегу #Ольга Шпилевская

«Есть девчонка одна» – самое красивое реалити-шоу белорусского телевидения возвращается на экраны
08 октября 2026 18:25

«Есть девчонка одна» – самое красивое реалити-шоу белорусского телевидения возвращается на экраны

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было
23 сентября 2026 17:04

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было

Задача – раскрыть потенциал! Форум «Женская энергия большого дела» проходит в Минске
23 сентября 2026 12:39

Задача – раскрыть потенциал! Форум «Женская энергия большого дела» проходит в Минске

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске
22 сентября 2026 10:48

Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске

Представительницы Минской области дополнили своими фотографиями «Карту единства»
22 августа 2026 17:10

Представительницы Минской области дополнили своими фотографиями «Карту единства»

Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости
22 августа 2026 11:22

Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости

Финал конкурса «Дзявочы вянок мiру» стартовал в Молодечно
14 августа 2026 17:10

Финал конкурса «Дзявочы вянок мiру» стартовал в Молодечно

В Беларуси проживает 123 тысячи многодетных семей
13 августа 2026 17:19

В Беларуси проживает 123 тысячи многодетных семей

Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке
26 июня 2026 14:48

Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке

Обеспечивает тыл, где надежно и спокойно – о роли женщины в современном обществе поговорили с Ольгой Шпилевской
02 июня 2026 13:18

Обеспечивает тыл, где надежно и спокойно – о роли женщины в современном обществе поговорили с Ольгой Шпилевской

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске
21 мая 2026 11:11

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске

Белорусские медики ищут лучшие пути лечения СМА у Ксении Маисеенко
30 апреля 2026 14:25

Белорусские медики ищут лучшие пути лечения СМА у Ксении Маисеенко