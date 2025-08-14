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Поляки столкнулись с очередным ростом цен

14 августа 2025 14:00
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Поляки столкнулись с очередным ростом цен. Об этом говорит последний отчет Центрального статистического управления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки столкнулись с очередным ростом цен-2

В июле больше всего по сравнению с 2024 годом подорожали услуги. В том числе образование – почти на 9 %, здравоохранение – на 4,7 %. Почти на 5 % подорожали продукты питания. Стоимость жилья за год выросла почти на 3,5 %. По прогнозам экономистов, инфляция может остановиться только при условии, что не будут дорожать энергоносители.

# Польша

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