Поляки столкнулись с очередным ростом цен

В июле больше всего по сравнению с 2024 годом подорожали услуги. В том числе образование – почти на 9 %, здравоохранение – на 4,7 %. Почти на 5 % подорожали продукты питания. Стоимость жилья за год выросла почти на 3,5 %. По прогнозам экономистов, инфляция может остановиться только при условии, что не будут дорожать энергоносители.