Наталья Кочанова: белорусская женщина самая лучшая – преданная своей стране и любящая её

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пригласили свыше 500 активисток со всех регионов страны. Всего под крылом союза – более 170 тысяч единомышленниц. Разговор получился душевным и откровенным. У присутствующих была возможность задать свои вопросы главе государства: о продлении семейного капитала, поддержке материнства и детства, сохранении семейных ценностей. Волнуют белорусок и вопросы мира в стране. Не обошлось и без поздравлений. Женщинам, труд которых стал примером для многих, Александр Лукашенко вручил государственные награды. Яркие кадры, эмоции и переживания в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

В мире музыки звучит легенда – Антонио Вивальди через композицию «Весна: поры года» попытался предать женскую душу. Многогранность белорусской мадонны вобрал в себя Белорусский союз женщин. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Белорусская женщина, на мой взгляд, самая лучшая: мудрая, умная, талантливая, красивая. А самое главное – преданная своей стране, любящая свою страну. Мне кажется, это то, что определяет наших женщин. Безмерная любовь к своей стране, народу. То, чем ты занимаешься, своим делом очень важным, нужным для нашей страны, наверное, дает силы, чтобы выполнять поставленные перед тобой задачи очень непростые.

Наша женщина – самая лучшая. Она любящая, та, которая ценит мир, та, которая дает жизнь и оберегает эту жизнь. Это та, которая умеет ждать, любить, чувствовать и умеет хорошо работать.

Женщина, которая активная, небезразличная, душевная, она мама, жена. Она просто творение природы, которое живет во благо своей семьи, человечества. Какие мы, женщины? Мы милосердные, душевные, духовные. И мы патриоты!

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Под этими сводами всегда проходят самые торжественные мероприятия республиканского значения. Здесь же задаются в том числе политические тренды. Но сегодня не только торжественно, но еще и тепло, ярко, светло. Так всегда, когда рядом белорусские женщины. 600 самых обаятельных и привлекательных, но еще и самых активных белорусок сегодня со всех уголков страны собрались в Минске.

Каждая женщина по своему прекрасна, интересна и загадочна. В этом и ее уникальность. Мужчина, который это понимает, откроет эту разгадку, будет счастлив.