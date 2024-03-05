Наталья Кочанова: белорусская женщина самая лучшая – преданная своей стране и любящая её
Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пригласили свыше 500 активисток со всех регионов страны. Всего под крылом союза – более 170 тысяч единомышленниц. Разговор получился душевным и откровенным. У присутствующих была возможность задать свои вопросы главе государства: о продлении семейного капитала, поддержке материнства и детства, сохранении семейных ценностей. Волнуют белорусок и вопросы мира в стране.
Не обошлось и без поздравлений. Женщинам, труд которых стал примером для многих, Александр Лукашенко вручил государственные награды.
Яркие кадры, эмоции и переживания в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
В мире музыки звучит легенда – Антонио Вивальди через композицию «Весна: поры года» попытался предать женскую душу. Многогранность белорусской мадонны вобрал в себя Белорусский союз женщин.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Белорусская женщина, на мой взгляд, самая лучшая: мудрая, умная, талантливая, красивая. А самое главное – преданная своей стране, любящая свою страну. Мне кажется, это то, что определяет наших женщин. Безмерная любовь к своей стране, народу. То, чем ты занимаешься, своим делом очень важным, нужным для нашей страны, наверное, дает силы, чтобы выполнять поставленные перед тобой задачи очень непростые.
Наша женщина – самая лучшая. Она любящая, та, которая ценит мир, та, которая дает жизнь и оберегает эту жизнь. Это та, которая умеет ждать, любить, чувствовать и умеет хорошо работать.
Женщина, которая активная, небезразличная, душевная, она мама, жена. Она просто творение природы, которое живет во благо своей семьи, человечества. Какие мы, женщины? Мы милосердные, душевные, духовные. И мы патриоты!
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Под этими сводами всегда проходят самые торжественные мероприятия республиканского значения. Здесь же задаются в том числе политические тренды. Но сегодня не только торжественно, но еще и тепло, ярко, светло. Так всегда, когда рядом белорусские женщины.
600 самых обаятельных и привлекательных, но еще и самых активных белорусок сегодня со всех уголков страны собрались в Минске.
Каждая женщина по своему прекрасна, интересна и загадочна. В этом и ее уникальность. Мужчина, который это понимает, откроет эту разгадку, будет счастлив.
Мне всегда хотелось сохранить женственность. Не превратиться в такого серьезного, грозного, страшного для всех милиционера. И как раз таки Белорусский союз женщин, когда был создан в органах внутренних дел, действительно помог каждой женщине раскрыться как женщине. То есть проявить свои инициативы, именно внутренние потребности. Женская энергия позволила создавать те творческие различные проекты, показывать различные инициативы.
Мы выехали в четыре утра, очень рано, чтобы быть на этом мероприятии. Конечно, каждая женщина волновалась, приводили себя в порядок, чтобы выглядеть красиво. От этой встречи ждем, конечно же, эмоций положительных. Хотелось бы услышать речь, если будет Президент.
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