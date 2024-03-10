«Я постараюсь дожить до 35-го года» – Лукашенко шуткой ответил на вопрос о Беларуси будущего

На неделе только и разговоров было, что о женщинах. Конечно, главным поводом стало 8 Марта. Отсюда и повышенное внимание к прекрасной половине. Безусловно, это приятно. Но хочется отметить, что в нашей стране, где большая часть населения – женщины (53,8 %), наш день не только 8 Марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Лукашенко – женщинам: вы и только вы впереди, именно вы любите страну, как никто другой
Поколение TikTok начинает понимать и осознавать историчность момента.
Какой вы видите Беларусь в 2035 году?
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Молодежь… На перспективу!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надя, не совсем понял намек на 2035 год. Я все-таки постараюсь дожить до 35-го года, хотя в последнее время даже ваш руководитель, я часто нутром чую, начинает верить, что я сильно заболел. Но вы готовьтесь.
– Ни в коем случае. Нет-нет, это не про меня ни в коем случае!
– Я думаю, что ты-то хоть знаешь, что это специально делают – под выборы вас подводят. Что больше скажешь: больной, умирает – то ли еще будет. Будут делать меня больным, умалишенным, еще что-то. Для них будущий год (вот они сейчас к этому готовятся) – готовятся к тому, чтобы сокрушить Беларусь. Они видят первое препятствие на этом пути – Президента. Это правильно. Пока я живой, у них ничего не получится. Они это понимают.
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