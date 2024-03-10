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«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях

10 марта 2024 17:56
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Новости Беларуси. Вот, кажется, осваиваем уникальные технологии, доступные ограниченному пулу стран, спасаем людей от тяжелых болезней, в космос через пару дней полетим, а с некоторым банальными пробелами справиться так и не в силах. Это мы про дороги. В «Неделе» мы уже не раз поднимали вопросы дорожного ремонта. Но жалобы от зрителей, которые поступают в редакцию, заставляют нас снова и снова возвращаться к этой теме.

Глеб Прокофьев продолжит.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-1

Хештег «плохие дороги» в тренде. В социальных сетях завирусились видео, на которых белорусы дают свою весьма ироничную оценку дорожному покрытию. Не без шероховатостей – и это в лучшем случае – от Витебска до Бреста. А по мере удаления от крупных городов масштаб дорожных проблем возрастает: ямы глубже, выбоины чаще, а кое-где и вовсе маршрут не проложен.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-4

Это видео сняли в Пуховичском районе. Зима ушла, прихватив за собой грунтовую дорогу. Жители деревни Мостовая оказались буквально отрезаны от «большой земли». С просьбой о помощи они обратились на горячую линию телеканала СТВ.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-7

Третий год у нас такая ситуация: как только весна или осень, мы не можем ни выехать, ни заехать к себе домой.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-10

Период оттепели двухнедельной давности жители Мостовой вспоминают эмоционально. Межсезонье – это беда. Сплошное месиво грязи вместо дороги – та еще полоса препятствий, пройти которую не всем под силу. Свои авто приходилось бросать где попало.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-13

Машину там бросать, идти пешком. И даже пройти нельзя было. Видите, какие колеины – вся сплошная дорога была. 

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-16

У нас родители живут пожилые в соседней деревне, просто пешком носили хлеб, потому что автолавка доехать не могла.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-19

Ситуация вынудила освоить эпистолярный жанр. Многочисленные обращения посыпались на местных чиновников и дорожников. Все же в ответ на письма провели ремонт. Но, по мнению жителей Мостовой, он совсем не решил проблему.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-22

В том году они сделали песком. Даже летом, когда они это все сделали, не могли даже по свежему ездить. Нам не надо асфальт, нам сделать гравийку.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-25

Они прошли грейдером. И соседнюю деревню Жоравка – они тоже раз пять сняли землю, сантиметров 20. Если бы сразу прошел дождь, и как они любят по весне пускать трактора с навозами либо бревнами – у нас в этой соседней деревне то же самое было бы, как в Мостовой.

«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях-28

Ну разве так дорога делается? Глупый человек может только так произвести эту подсыпку дороги, выкопать эту плодородную землю на дорогу и разровнять – больше ничего не сделано.

Далее смотрите в видео.

# Автодороги Беларуси # общество # Глеб Прокофьев

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