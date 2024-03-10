«В асфальте специально открыли поры». Белорусы высмеивают качество дорог в соцсетях

Новости Беларуси. Вот, кажется, осваиваем уникальные технологии, доступные ограниченному пулу стран, спасаем людей от тяжелых болезней, в космос через пару дней полетим, а с некоторым банальными пробелами справиться так и не в силах. Это мы про дороги. В «Неделе» мы уже не раз поднимали вопросы дорожного ремонта. Но жалобы от зрителей, которые поступают в редакцию, заставляют нас снова и снова возвращаться к этой теме. Глеб Прокофьев продолжит.

Хештег «плохие дороги» в тренде. В социальных сетях завирусились видео, на которых белорусы дают свою весьма ироничную оценку дорожному покрытию. Не без шероховатостей – и это в лучшем случае – от Витебска до Бреста. А по мере удаления от крупных городов масштаб дорожных проблем возрастает: ямы глубже, выбоины чаще, а кое-где и вовсе маршрут не проложен.

Это видео сняли в Пуховичском районе. Зима ушла, прихватив за собой грунтовую дорогу. Жители деревни Мостовая оказались буквально отрезаны от «большой земли». С просьбой о помощи они обратились на горячую линию телеканала СТВ.

Третий год у нас такая ситуация: как только весна или осень, мы не можем ни выехать, ни заехать к себе домой.

Период оттепели двухнедельной давности жители Мостовой вспоминают эмоционально. Межсезонье – это беда. Сплошное месиво грязи вместо дороги – та еще полоса препятствий, пройти которую не всем под силу. Свои авто приходилось бросать где попало.

Машину там бросать, идти пешком. И даже пройти нельзя было. Видите, какие колеины – вся сплошная дорога была.

У нас родители живут пожилые в соседней деревне, просто пешком носили хлеб, потому что автолавка доехать не могла.

Ситуация вынудила освоить эпистолярный жанр. Многочисленные обращения посыпались на местных чиновников и дорожников. Все же в ответ на письма провели ремонт. Но, по мнению жителей Мостовой, он совсем не решил проблему.

В том году они сделали песком. Даже летом, когда они это все сделали, не могли даже по свежему ездить. Нам не надо асфальт, нам сделать гравийку.

Они прошли грейдером. И соседнюю деревню Жоравка – они тоже раз пять сняли землю, сантиметров 20. Если бы сразу прошел дождь, и как они любят по весне пускать трактора с навозами либо бревнами – у нас в этой соседней деревне то же самое было бы, как в Мостовой.