Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября

В среднем плюс 5 %. Перерасчет трудовых пенсий и их повышение произойдет в Беларуси с сентября. Это предусмотрено указом, который подписал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В среднем плюс 5 %. Перерасчет трудовых пенсий и их повышение произойдет в Беларуси с сентября. Это предусмотрено указом, который подписал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выплату пенсий в сентябре будет направлено порядка 2,2 миллиарда рублей, из которых 107 миллионов – дополнительные расходы в связи с их повышением согласно указу.