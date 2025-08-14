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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября

14 августа 2025 13:50
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В среднем плюс 5 %. Перерасчет трудовых пенсий и их повышение произойдет в Беларуси с сентября. Это предусмотрено указом, который подписал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября-2

На выплату пенсий в сентябре будет направлено порядка 2,2 миллиарда рублей, из которых 107 миллионов – дополнительные расходы в связи с их повышением согласно указу.

# Александр Лукашенко # Пенсии

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