24 финалистки «Мисс Беларусь» прибыли в Минск – участницы рассказали, чего ждут от конкурса
Алина Трус, корреспондент:
24 финалистки «Мисс Беларусь» уже прибыли в Минск, чтобы всех очаровать своей красотой и побороться за корону. Впереди у них целый месяц зажигательных мастер-классов, интересных занятий дефиле и, конечно же, фотосессии. И не менее яркий финал конкурса. За событиями будем наблюдать вместе с вами, поэтому не переключайтесь.
Сразу с корабля на бал. Каждый день у финалисток буквально расписан по минутам.
– Расскажите, как ваше самочувствие? Есть волнение, переживания?
Александра Шапурова, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»:
Переживаний нет. Как-то все спокойно, все размеренно. Я даже думаю, что уже знакома с победительницей, возможно, даже лично.
– У нас прекрасная возможность познакомиться поближе с участницами. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут? Откуда ты? Как будешь очаровывать жюри?
Софья Дудкина, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»:
Меня зовут Дудкина Софья. Я из Могилева. Учусь в Белорусско-Российском университете на инженера-технолога.
Для одних конкурсы красоты – в новинку, для других модные показы – часть жизни. Впрочем, шансы у всех девушек равны. Каждая по-своему обаятельна, а харизма, как мы знаем, способна сразить наповал любого. Жюри предстоит непростой выбор.
Подробности в видео.