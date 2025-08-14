24 финалистки «Мисс Беларусь» прибыли в Минск – участницы рассказали, чего ждут от конкурса

Алина Трус, корреспондент:

24 финалистки «Мисс Беларусь» уже прибыли в Минск, чтобы всех очаровать своей красотой и побороться за корону. Впереди у них целый месяц зажигательных мастер-классов, интересных занятий дефиле и, конечно же, фотосессии. И не менее яркий финал конкурса. За событиями будем наблюдать вместе с вами, поэтому не переключайтесь. Сразу с корабля на бал. Каждый день у финалисток буквально расписан по минутам.

– Расскажите, как ваше самочувствие? Есть волнение, переживания? Александра Шапурова, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»:

Переживаний нет. Как-то все спокойно, все размеренно. Я даже думаю, что уже знакома с победительницей, возможно, даже лично.