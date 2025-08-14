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24 финалистки «Мисс Беларусь» прибыли в Минск – участницы рассказали, чего ждут от конкурса

14 августа 2025 14:46
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24 финалистки «Мисс Беларусь» прибыли в Минск – участницы рассказали, чего ждут от конкурса-1

Алина Трус, корреспондент:
24 финалистки «Мисс Беларусь» уже прибыли в Минск, чтобы всех очаровать своей красотой и побороться за корону. Впереди у них целый месяц зажигательных мастер-классов, интересных занятий дефиле и, конечно же, фотосессии. И не менее яркий финал конкурса. За событиями будем наблюдать вместе с вами, поэтому не переключайтесь. 

Сразу с корабля на бал. Каждый день у финалисток буквально расписан по минутам.

24 финалистки «Мисс Беларусь» прибыли в Минск – участницы рассказали, чего ждут от конкурса-3

– Расскажите, как ваше самочувствие? Есть волнение, переживания?

Александра Шапурова, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»:
Переживаний нет. Как-то все спокойно, все размеренно. Я даже думаю, что уже знакома с победительницей, возможно, даже лично.

24 финалистки «Мисс Беларусь» прибыли в Минск – участницы рассказали, чего ждут от конкурса-5

– У нас прекрасная возможность познакомиться поближе с участницами. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут? Откуда ты? Как будешь очаровывать жюри?

Софья Дудкина, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»:
Меня зовут Дудкина Софья. Я из Могилева. Учусь в Белорусско-Российском университете на инженера-технолога.

Для одних конкурсы красоты – в новинку, для других модные показы – часть жизни. Впрочем, шансы у всех девушек равны. Каждая по-своему обаятельна, а харизма, как мы знаем, способна сразить наповал любого. Жюри предстоит непростой выбор.

Подробности в видео.

# Конкурс # Конкурс красоты # Мисс Беларусь

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