Лукашенко: «Нет тех высот, которых не достигли бы белоруски»

Белорусские женщины – настоящие труженицы. Они вносят значительный вклад в экономику страны. Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Белорусского союза женщин. Символично, что она прошла в преддверии 8 Марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участницами мероприятия стали порядка 600 активисток БСЖ из самых разных регионов нашей страны. Всего Союз объединяет более 170 тысяч дам. В его рядах женщины абсолютно разных профессий: от депутатов до бизнесвумен. Их гражданская позиция для многих должна стать заразительным примером. Это в разговоре, который вышел конструктивным и открытым, подчеркнул глава государства, который и сам не единожды называл себя «женским Президентом».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусские женщины – настоящие труженицы. Вы вносите значительный вклад в экономику страны, реализуете себя во всех отраслях, в том числе в высокотехнологичных и инновационных секторах. Нет тех высот, которых не достигли бы вы, белоруски. Уже совсем скоро наша соотечественница отправится в космос. Есть области, где мужчинам сложно, а порой и невозможно превзойти женщину. Без вашего деятельного участия было бы просто немыслимо развитие важнейших для общества сфер – медицины и образования. Женщины играют важную роль в укреплении мира и безопасности, межнационального, межконфессионального диалога. Я говорил и еще раз повторю: вы наше самое эффективное дипломатическое оружие.