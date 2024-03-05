Лукашенко: «Нет тех высот, которых не достигли бы белоруски»
Белорусские женщины – настоящие труженицы. Они вносят значительный вклад в экономику страны. Об этом 5 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Белорусского союза женщин. Символично, что она прошла в преддверии 8 Марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участницами мероприятия стали порядка 600 активисток БСЖ из самых разных регионов нашей страны. Всего Союз объединяет более 170 тысяч дам. В его рядах женщины абсолютно разных профессий: от депутатов до бизнесвумен. Их гражданская позиция для многих должна стать заразительным примером. Это в разговоре, который вышел конструктивным и открытым, подчеркнул глава государства, который и сам не единожды называл себя «женским Президентом».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусские женщины – настоящие труженицы. Вы вносите значительный вклад в экономику страны, реализуете себя во всех отраслях, в том числе в высокотехнологичных и инновационных секторах. Нет тех высот, которых не достигли бы вы, белоруски. Уже совсем скоро наша соотечественница отправится в космос. Есть области, где мужчинам сложно, а порой и невозможно превзойти женщину. Без вашего деятельного участия было бы просто немыслимо развитие важнейших для общества сфер – медицины и образования. Женщины играют важную роль в укреплении мира и безопасности, межнационального, межконфессионального диалога. Я говорил и еще раз повторю: вы наше самое эффективное дипломатическое оружие.
Александр Лукашенко:
Горжусь тем, что в Беларуси многие женщины занимают высокие посты в государственных органах, общественных организациях, руководят предприятиями. И на каждом участке доказывают свою компетентность, профессионализм и преданность Родине. Поэтому мое чрезмерное уважение, респект и доверие вам, женщинам. Поэтому у нас и в парламенте, и в других органах власти минимум треть, а в местных органах власти вас, может быть, даже и большинство – мы сейчас пытаемся это подсчитать в связи с новыми выборами. Поэтому все разговоры о гендерном равенстве для нас абсолютно неактуальны. Положение женщины в белорусском обществе определяется ее профессионализмом, образованностью, уважением и чутким отношением со стороны мужчин. И государство для этого создает соответствующие условия.