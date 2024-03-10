Лукашенко о женской партии: если бы она была, ей бы просто не было соперников
На неделе только и разговоров было, что о женщинах. Конечно, главным поводом стало 8 Марта. Отсюда и повышенное внимание к прекрасной половине. Безусловно, это приятно. Но хочется отметить, что в нашей стране, где большая часть населения – женщины (53,8 %), наш день не только 8 Марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Лукашенко – женщинам: вы и только вы впереди, именно вы любите страну, как никто другой
Белорусский союз женщин является реальной созидающей силой гражданского общества. Собирают портфель школьнику, потчуют пирогами солдат срочной службы, дарят тепло пожилым людям. БСЖ не только активно участвует в социальном служении и гуманитарной сфере. Женщины активно принимают участие в политической жизни страны. Треть вновь избранного парламента – женщины. А не создать ли женскому движению партию – почти риторически спросил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете мое отношение к партийному строительству, партиям. Все должно быть естественно, все должно созреть. Никаких там провластных и прочих партий. Партии должны выкристаллизовываться сами, если мы действительно хотим, чтобы в будущем у нас были настоящие партии, поэтому мне кажется, что если бы женская партия была у нас, ей бы просто соперников не было, равных бы просто не было – я это искренне говорю. А в то же подумал, в принципе, зачем, когда люди не очень воспринимают партии. Вы и так оказываете колоссальное влияние, участвуете во всех политических и прочих процессах.
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