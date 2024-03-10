Лукашенко о женской партии: если бы она была, ей бы просто не было соперников

На неделе только и разговоров было, что о женщинах. Конечно, главным поводом стало 8 Марта. Отсюда и повышенное внимание к прекрасной половине. Безусловно, это приятно. Но хочется отметить, что в нашей стране, где большая часть населения – женщины (53,8 %), наш день не только 8 Марта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете мое отношение к партийному строительству, партиям. Все должно быть естественно, все должно созреть. Никаких там провластных и прочих партий. Партии должны выкристаллизовываться сами, если мы действительно хотим, чтобы в будущем у нас были настоящие партии, поэтому мне кажется, что если бы женская партия была у нас, ей бы просто соперников не было, равных бы просто не было – я это искренне говорю. А в то же подумал, в принципе, зачем, когда люди не очень воспринимают партии. Вы и так оказываете колоссальное влияние, участвуете во всех политических и прочих процессах.

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