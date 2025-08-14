Реконструкция путепровода завершается в Клецком районе

В Год благоустройства активно ведутся работы в Клецком районе. Так, жители агрогородка Яновичи скоро смогут оценить покрытие нового модернизированного моста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Реконструкция путепровода завершается, что позволит улучшить транспортную доступность. Появится удобный маршрут, который соединит сельские населенные пункты с райцентром. Открыть объект планируют к концу недели. Проект разработали с учетом современных стандартов безопасности. Использованы качественные и долговечные материалы.

Андрей Левшик, председатель Краснозвездовского сельского исполнительного комитета:

Наш район и, в частности, наш сельский совет очень плотно и, наверное, качественно занимается данными работами. Мост воссоединил район воедино, потому как эта дорога Клецк – Яновичи соединяет несколько сельсоветов и в целом весь район. Приходилось до этого ремонта объезжать другими дорогами, более дальними.

В 2025 году только в агрогородке Яновичи отремонтировали около 13 километров дорог. Также после капитального ремонта в новом облике предстали два многоквартирных дома. Планово ведутся работы по ликвидации аварийных деревьев и сносу ветхих пустующих домов.