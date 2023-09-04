Лукашенко: выращивание свиней за 2 года снизилось на 12%. Президент подвёл итоги текущего состояния животноводства

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости. Поводом для предметного разговора о свиноводстве, казалось бы, узкой теме, в широком составе и на столь высоком уровне, послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование Президента – рентабельность, дисциплина и новые технологии. Разговор получился острым. От влияния АЧС до импортного сырья. На совещании даже вспомнили слова известного эстрадного хита. В теме – Евгений Пустовой.

Беларусь славна своим хлебосольством. А гастрономические туры давно стали одним из направлений туризма. Теперь в условиях санкционного давления растет аппетит к нашим деликатесам и на огромном российском рынке. Но в животноводстве и переработке мяса не все как по маслу. Участники расширенного заседания предстоящую тему разговора стали обсуждать еще в кулуарах. Губернаторы, профильные вице-премьер и министр – весь пул ответственных лиц поднимается на верх. Понимая, по цифрам есть падение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отрицательная динамика, что вызывает у меня, надеюсь, и у всех вас большое беспокойство. Это привело к тому, что вопрос пришлось выносить на самый высокий уровень. Статистика: производство выращивания свиней за два года снизилась почти на 12 % или на 53 тысячи голов. Но, по моему, это два современных комплекса. Сокращение производства наблюдается во всех областях, а на Гомельщине – вообще в два раза. Там и свиней то по пальцам пересчитать можно. Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11 % или на 290 тысяч голов, наибольшее снижение – в Гомельской и Минской областях. Падеж свиней увеличился почти в каждом втором районе нашей страны. Количество приплода поросят сократилось на 8 %.

Большой разговора по животноводству неоднократно анонсирован. Он будет масштабным и выездным. Сегодняшняя тема не менее важна. И острая. Из уст Президента звучит критика.

Александр Лукашенко:

На фоне провальных прошлых лет, в этом году в целом по республике подвижки в восстановлении поголовья и объемов выращивания свиней можно обозначить как незначительные, то есть прирост есть, но на уровне арифметической погрешности. Мне докладывают, что меры принимаются, однако падеж свиней по-прежнему растет во всех областях кроме Гродненской и Минской областей. Уменьшилось количество поросят за счет снижение приплода на Витебщине и Минщине. Снижаются показатели эффективности, растет количество убыточных организаций, занимающихся свиноводством. Причины лежат на поверхности, отмечаются проблемы с учетом свиней, факты приписок и сокрытие падежа – не налажен учет свиней. В результате мои требования о восстановлении поголовья свиней и объемов производства свинины до уровня 2012-го года, поставленная еще в 14-м году задача перед вами, не выполнены до сих пор. «Мелиорация, плодородие почв, дороги – это госвопросы». Лукашенко посоветовал каждому заниматься своим делом.

Второе направление – разработка вакцины. Все пытаются создать, но ни у кого не получается. Президент напомнил о громких обещаниях витебских ветеринаров. Пока все безрезультатно.

В стране больше 100 комплексов. Объемы у них разные от 12 до 120 тысяч голов. «Беловежский» – самый большой и известный в Беларуси в Беловежском. К слову, Президент недавно посещал это хозяйство. Каким быть новым комплексам – тема дискуссионная.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

За последние годы произошло сокращение количества мест производства свинины, за счет того, что преимущество сделали в отношении комплексов. Это крупные комплексы от 80 тысяч голов, 5 комплексов – более 30 тысяч голов, но остальные по 24, 18, 12. На сегодняшний момент цифры разные, но мы считаем, с точки зрения экономической эффективности: 50 тысяч – это самый эффективный комплекс. Но для того, чтобы обеспечить оптимальность, снизить риски и экологическую нагрузку, оптимальным видится 24 тысячи голов. И на проектирование новых комплексов конструкция ведется именно под эту цифру.

Дефицита свинины в стране нет. Даже несмотря на непрезентабельные цифры, губернаторы убеждали Президента: потребности внутреннего рынка закрыты полностью. А вот для экспорта колбас и буженины мясо приходится импортировать. И первопричина в стоимости сырья. Российская свинина сейчас выходит дешевле. Поэтому ее мясокомбинаты и берут.

Владимир Караник:

Мы смотрим детали. Мы должны те комплексы, которые на сегодняшний момент не могут обеспечить экономически эффективную работу, либо перепрофилировать, либо реконструировать, либо в этом же районе, хозяйстве построить новый комплекс для того, чтобы людей перевести в более комфортные, более экономически эффективные условия работы.

В цене сырья еще предстоит разобраться. На новых комплексах свинина точно должна стать дешевле. А уже сейчас важны запасы кормов. Даже там, где не достигли показателей прошлого года, а это 10-15 %. Есть резерв – урожай 2022 года.