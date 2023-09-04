«Мелиорация, плодородие почв, дороги – это госвопросы». Лукашенко посоветовал каждому заниматься своим делом

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости. Поводом для предметного разговора о свиноводстве, казалось бы, узкой теме, в широком составе и на столь высоком уровне послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование Президента – рентабельность, дисциплина и новые технологии.

Уровень 2012 года сейчас является образцовым. Затем свиноводам мира, что называется, свинью подложила АЧС. Беларусь – это миграционный перекресток, границы открыты. Поэтому как во всем мире поголовье сократилось. Но у нас есть внутренние резервы – дисциплина.