«Мелиорация, плодородие почв, дороги – это госвопросы». Лукашенко посоветовал каждому заниматься своим делом

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости. Поводом для предметного разговора о свиноводстве, казалось бы, узкой теме, в широком составе и на столь высоком уровне послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование Президента – рентабельность, дисциплина и новые технологии.
Уровень 2012 года сейчас является образцовым. Затем свиноводам мира, что называется, свинью подложила АЧС. Беларусь – это миграционный перекресток, границы открыты. Поэтому как во всем мире поголовье сократилось. Но у нас есть внутренние резервы – дисциплина.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошу иметь в виду: то, что героически организовываем уборку, помогаем сельскому хозяйству техникой, удобрениями и прочими финансовыми средствами – это дело аграрного бизнеса, как модно сейчас говорить, это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. А вот обеспечить порядок, биологическую защиту – здесь с нашей стороны, с государственной, должен быть жесточайший контроль, как за плодородием почв. Мелиорация, плодородие почв, дороги и прочее – это государственные вопросы, за которые мы должны отвечать. Поэтому тема биологической защиты комплексов, порядка на комплексах – вопрос государственной важности. Для исправления ситуации требуется соблюдение элементарных мер технологической и трудовой дисциплины, активизация селекционно-племенной работы, совершенствование рецептур комбикормов, следует и ученым пошевелиться и оказать необходимую помощь.
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