Ситуацию в свиноводстве обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, падеж свиней и технологическая дисциплина. Эти темы 4 сентября в повестке дня совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для предметного обсуждения ситуации в свиноводстве, казалось бы, узкой темы, в широком составе и на столь высоком уровне послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса. За два года в стране стали выращивать на 12 % меньше поголовья. В Гомельской области его сократили вообще вдвое. Глава государства уверен: причины такой ситуации на поверхности. Это грубое нарушение биологической защиты свиноводческих комплексов, которые, к слову, нуждаются в модернизации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте разберемся, в чем причина. Где нарушаются технологии? Где не реализуются санитарные мероприятия? Где влияет пресловутый человеческий фактор? Прошу иметь в виду: то, что мы героически организовываем уборку, помогаем сельскому хозяйству техникой, удобрениями и финансовыми средствами, – это дело аграрного бизнеса. Это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. Мелиорация, плодородие почв, дороги и прочее – это государственные вопросы, за которые мы должны отвечать. Поэтому тема биологической защиты комплексов, порядка на комплексе – вопрос государственной важности. Для исправления ситуации требуется прежде всего соблюдение элементарных мер технологической и трудовой дисциплины, активизация селекционно-племенной работы, совершенствование рецептур комбикормов. Следует и ученым пошевелиться, оказать необходимую помощь. На территории страны работает БНБК, которая может сделать под ваши потребности все, что вам угодно. Договаривайтесь и берите самые лучшие комбикорма. Поэтому сегодня необходимо принять решения, обеспечивающие устойчивое развитие свиноотрасли. И решения, как мне видится, здесь нужны нестандартные. Но профессиональные. Я надеюсь, что после сегодняшнего разговора (а мы тему актуализируем, Президент не должен заниматься выращиванием свинины) вы в правительстве, губернаторы определитесь, что и как будем делать.