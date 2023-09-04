Лукашенко: мы не будем иметь скоро и килограмма свинины, чтобы приготовить на природе «шашлычок под коньячок»

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости. Поводом для предметного разговора о свиноводстве, казалось бы, узкой теме, в широком составе и на столь высоком уровне послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование Президента – рентабельность, дисциплина и новые технологии.

Требование Президента – рентабельность. Исходя из нее и просчитывать, какие комплексы выгоднее. Время советских ферм ушло. Острый разговор длился в течение нескольких часов. Все начинается с жесткого контроля и железной дисциплины. Чтобы попасть на комплекс, необходимо и душ принять, и одежу сменить. Эти меры соблюдают губернаторы. А весь ли персонал так поступает? Система доступа на свинокомплексы должна быть, образно говоря, как на АЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Комплексы изношены, устарели морально и физически. Кстати, в свое время в некоторых хозяйствах я поручал построить средних размеров – 24-25 тысяч. Мы их успешно построили, и они себя прекрасно показали. Давайте подумаем о централизованной программе реконструкции наших свиноводческих комплексов и строительстве новых, но по аналогии с молочно-товарными комплексами. Однако при таком халатном, безответственном отношении, не соблюдении элементарных норм, о которых я говорил выше, никакая модернизация нам не поможет. Должна быть конкретная программа по приведению в порядок этих комплексов. Все, что не подходит для выращивания свинины, должно быть снесено и глубоко зарыто. В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок».

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